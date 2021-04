Nathy Peluso se presentó en un evento online internacional

Nathy Peluso presentó Delito + Buenos Aires (Live from SOB’s Stage at SXSW 21) en el legendario festival South by Southwest, un encuentro en el que convergen artistas y profesionales de la música de todo el mundo, celebrado del 16 al 20 de marzo, esta vez, pandemia mediante, en una edición online.



Como parte de una presentación de artistas internacionales, Peluso llevó los temas más aclamados: Calambre; Buenos Aires, nominada a mejor canción alternativa en los Latin Grammy 2020; y Delito, que cuenta con más de 27 millones de vistas en YouTube y sigue en el Top 200 de España en Spotify. Su show en directo tuvo lugar en el legendario SOB (Sounds of Brazil), en el Soho de Nueva York.