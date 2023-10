Nueva denuncia de Julieta Prandi contra su ex

Julieta Prandi sigue en conflicto con su ex. Esta vez denunció que el hijo de Claudio Contardi, Ezequiel, quien dirigió duras palabras hacia ella, se había quedado con un departamento que le pertenece. “Lo único que puedo decir de él es que todavía vive en mi departamento. ¿Cómo hizo a los 18 años para comprarse una propiedad de tres ambientes en Núñez?". Y agregó sobre la familia de su ex: “Mis hijos no quieren saber nada de ellos, se quieren sacar el apellido Contardi. No quieren ver al padre, ni a Ezequiel, ni a nadie de la familia”.