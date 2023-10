Nuevas declaraciones de Jey Mammon

El animador y músico Jey Mammon volvió a referirse en público a su posible regreso al mundo del espectáculo. Todo indica que por ahora no hará televisión, sino teatro.

En diálogo con Socios del Espectáculo, expresó: “Feliz de volver a hacer una de las cosas que más me gustan, que es subirme al escenario y hacer teatro, así que muy contento. Más allá de Estelita, hay personajes que yo hacía en el teatro en Carlos Paz, que después los he dejado de hacer y los voy a volver a hacer en este espectáculo”. Y agregó: “Así que es una especie de stand up... presentando los personajes y va a haber un piano, donde voy a poder hacer música. Es algo que también hace mucho que no hago, que es hacer canciones y música con el público, con la gente”.

A su vez, manifestó que muchos seguidores le expresaron las ganas de volverlo a ver. Pero negó, por ahora, toda posibilidad de poder retornar a la televisión. “No hay una posibilidad de un retorno a la televisión y de repente hay una posibilidad que uno pueda estar arriba de un escenario, entonces está buenísimo que el reencuentro se pueda dar desde ese lugar”, aseguró. Y por último cerró: “Por supuesto, todo lo que pasó no fue nada grato. Todo lo contrario, lo estoy transitando también y el espectáculo o la temporada va a ser transitar eso. Por lo tanto, está claro que estoy pasando un momento que es difícil, que no es fácil en absoluto”.