Nuevas y polémicas declaraciones de Florinda Meza

Hace años ya que las exitosas series creadas y dirigidas por Roberto Gómez Bolaños dejaron de verse en los televisores del mundo. A pesar de todos los años que han pasado, sigue considerándose un verdadero éxito. Durante mucho tiempo se rumoreó que eso era así porque Florinda Meza se oponía. Ahora se conocieron nuevas declaraciones de ella donde niega rotundamente que eso sea así.

En su cuenta de Instagram Meza expresó que eso era una “total y absoluta mentira”. Y agregó: “Saludos a todos con cariño. Hay un rumor desde hace un tiempo. Por principio, los rumores no son verdades, necesitan que alguien los lance, y las redes están llenas de esos. Se dice que yo me opongo a que los programas de Chespirito sean transmitidos nuevamente. Total y absoluta mentira. En primer lugar, yo sí amo y respeto todo el legado de Roberto, yo sí respeto y amo al público, al igual que lo hacía mi Rober. Tanto Roberto como yo respetábamos y amábamos nuestra profesión. Era nuestro placer y nuestro apostolado. Para mí, sigue siéndolo”. “El comprador ya ha intentado, por cuatro ocasiones, hacer la transacción, mismas a las que no he sido invitada”, señaló.

Y agregó que ser heredera de las series de su difunto esposo es una gran responsabilidad. “Soy colaboradora literaria de los programas, yo sí negociaría por mi trabajo”. Además, también sostuvo que “es una tristeza que, después de tres años, no se haya podido llegar a un acuerdo para sorprender gratamente al público que tanto espera por el regreso de las obras que marcaron la infancia de toda una generación”. Y por último, cerró: “Ahora bien, las negociaciones son eso, para negociar, para llegar a un feliz final, a un feliz acuerdo, a menos, claro está, que alguien quiera tronar la negociación, o que no sepa realizarla... Qué tristeza, el público está esperando, el comprador está en pie, no he sido yo quien dijo no, pregunten a quien tengan que preguntar”, cerró.