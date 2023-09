Nuevo capítulo en la pelea entre Anamá Ferreira y Elina Constantini

Se armó fuerte entre Anamá Ferreira y Elina Constantini. Ocurre que a la Ferreira no la dejaron entrar a un desfile, y descargó su enojo afirmando que Elina Costantini es la culpable de que no la dejaran entrar, ya que era la organizadora del evento. Vale aclarar que el conflicto viene de largo, cuando se conoció un audio en el que Anamá trató a Elina de “interesada” tras conocer su relación con el millonario empresario Eduardo Costantini. Así las cosas, Anamá no solo emitió un comunicado, sino que en conversaciones con Intrusos (América) expresó: “El diseñador me invitó al desfile, me manda la invitación, yo le confirmo que voy a ir, está mi nombre en la lista... Entonces, si no quiere que yo vaya, avisa a los diseñadores: ‘mirá, es mi semana de moda, no inviten a Anamá’, está todo más que bien. Pero ella quería vengarse de mí, que yo fuera... Una humillación”. Y por si fuera poco, la respuesta de Elina no se hizo llegar, y minimizó la cuestión. Ella expresó: “No sé nada, no es verdad. Estoy muy feliz con el SAC, mi semana de la alta costura arrancó con muchas bendiciones y estoy muy agradecida con todos los diseñadores, periodistas y público que nos acompaña. Sinceramente, no tengo nada que ver, no estoy en esos temas menores, de eso se encargan los diseñadores y mi prensa”.