Paloma Cuevas no firma el divorcio

Paloma Cuevas es una figura de moda en el Viejo Continente debido a que se hizo famosa por su breve paso por las pasarelas y luego pudo casarse con Enrique Ponce, un famoso torero con el que fundó una familia. Tiempo después pudieron tener dos hijas y todo marchaba sobre ruedas. Sin embargo no todo era color de rosas y al cabo de una década decidieron separarse de forma definitiva y cada uno continuó con su camino. Por lo pronto él se abocó a la profesión y ella es la nueva novia del cantante mejicano Luis Miguel por lo que lo acompaña a todos lados sin dejarlo de lado.

Ahora la mujer está en serios problemas porque no ha firmado los papeles del divorcio de sus primeras nupcias, por lo que no podría hacer inversiones ni usar parte de su fortuna. Cabe recordar que el deportista español dejó a la madre de sus hijas por una mujer menor llamada Ana Soria, una joven universitaria. Este affaire surgió mientras estaba casado y las consecuencias no se dieron de la mejor forma posible. Cuando el escándalo estalló, Paloma brindó una entrevista para paliar la tormenta y dijo: “Creo que no nos merecíamos, con la trayectoria tan discreta que llevábamos, una tormenta mediática como esta. Se nos ha sometido a una presión terrible y hemos tenido que soportar de todo, solo por tomar una decisión a la que tenemos derecho”.

La expareja tuvo un vínculo muy cercano con el Sol de México porque cuando estaba casado con Aracely Arámbula fueron los padrinos de Daniel, el hijo menor. Esta última ganó un acuerdo privado con el cantante para que saldara la indemnización sobre el gasto por las cuotas de manutención de los chicos Daniel y Miguel, que ya entraron a la adolescencia, pero no mantienen ningún contacto con su papá. Por su parte, la hija mayor del astro, Michelle Salas, la hija que tuvo con Stephanie Salas cuando eran adolescentes, fue reconocida cuando tenía 15 años, pero mantiene un excelente vínculo con su padre, con quien convive en una mansión de Estados Unidos.