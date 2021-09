Patricia Sosa fue operada del corazón

Patricia Sosa contó en Intrusos que fue operada del corazón debido a que tenía una arritmia auricular. “Tuve como dos episodios. Uno feo manejando, que el corazón me hizo un ruido y sentí un fuego fuerte, fuerte y me mareé mucho”, comenzó el relató de la cantante en el programa de canal América y agregó: “Esperé que se me pase, llegué a mi casa así como pude, con un susto bárbaro, y llamé al cardiólogo. Me atendieron desde la mañana hasta la tarde, me tuvieron internada en la Clínica Favaloro viendo qué podía ser”.

Según dijo los estudios salieron bien por lo que le dejaron un holter durante 24 horas, pero al volver a su casa volvió a ocurrirle lo mismo. Gracias a eso aseguró que los médicos “pudieron leer que tenía un desperfecto en la parte eléctrica del corazón, que se llama arritmia auricular. Yo no entiendo mucho, pero la cuestión es que me dieron un antiarrítmico aunque la solución era la operación”.

Le indicaron que si tomaba el medicamento podía postergar la intervención, pero decidió hacerlo en el momento. “Al otro día llamé y les dije: ‘¿Me pueden operar ahora?’. Y bueno, me hicieron los estudios prequirúrgicos y me operé del corazón hace 15 días”, reveló.

También contó que los días previos a la operación estuvo angustiada debido a que Oscar Mediavilla, su pareja, estaba trabajando en Chile y no pudo acompañarla. De todos modos la cantante no estuvo sola ya que la acompaño Marta, la hija de ambos.