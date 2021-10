Patricio Aramburu: “Las plataformas elevaron la calidad del trabajo”

Con una vasta trayectoria en teatro, cine y televisión, el actor Patricio Aramburu desembarca una vez más en la pantalla grande con La casa de los conejos. Además ha estrenado recientemente El reino en Netflix, el cortometraje Billy Boy (de Sacha Amaral) en festivales y Errante corazón en HBO MAX y salas. Con él habló diario Hoy sobre su potente presente.

—¿Cómo vivís este momento en el que se está visibilizando tanto tu trabajo?

—Es raro porque son algunas cosas que se hicieron prepandemia, como La casa de los conejos, y ahora se acumularon muchos estrenos, como Errante corazón, así que muy contento, también viendo lo que pasó con El reino. En relación a lo que está pasando, me mantengo atento, porque hay una vez más producción de series, películas, aunque el cine sigue un poco relegado. Creo que las plataformas elevaron la calidad del trabajo.

—¿Cómo elegís los roles?

—Es una mezcla de todo, hay veces que pesa un poco la mirada ideológica, o con lo que puedo llegar a coincidir, pero siempre por cómo es el proyecto. A veces doy muchas vueltas sobre si hacer o no algo, porque muchas veces son riesgos que no sabes qué va a pasar, o tiene que ver con el equipo de trabajo y los compañeros. Si no conozco al director, pregunto la idea de cómo se va a filmar, como fue con Billy Boy, que una cosa es el guión, pero luego fue algo mucho más poético y cómo se editó. Hablé mucho en ese caso con el director. Pero depende mucho del trabajo. En El reino me parecía un personaje muy atractivo.

—¿Cómo llegaste a La casa de los conejos? ¿Hay más presión cuando se está en un proyecto que repasa hechos verídicos?

—Llegué por la directora Valeria Selinger, que me lo acercó, después por teatro estuve en París, donde la conocí, y mi personaje es el hijo de Chicha Mariani, Daniel Mariani, y es raro, porque empecé a ver fotos, con Paula Brasca, que hace de mi mujer, también, investigamos, y hoy gente que vio mi trabajo le dicen a la directora que me parezco. Leí cosas históricas, pero traté de ponerme en un lugar de sensibilizarme más en la relación con la niña protagonista.