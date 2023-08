Pepe Cibrián apuntó con todo contra Julieta Poggio

Es conocido que el director, autor y guionista Pepe Cibrián es muy filoso al momento de dar su opinión. Cada vez que lo hace, suele traer cola. Y esta vez no ha sido la excepción. Ocurre que en un polémico comunicado que difundió a través de las redes apuntó contra Julieta Poggio, una de las ex Gran Hermano 2022 más famosa, quien está a punto de hacer su debut teatral bajo las órdenes de José María Muscari. En su escrito, Cibrián comenzó diciendo: “Hace unos días me preguntaron en una nota por Julieta Poggio, persona que desconozco, pero hoy leí esta nota ―no es culpa de ella―, y a esta le respondo. ¿Esto es real? ¿Esto es una actriz? ¿Esto es la verdad del teatro? ¿Y yo y ustedes y todos los que hicimos y hacemos, ahora, qué hacemos?”.

El productor hacía referencia a una extensa nota y entrevista que le habían realizado a Poggio en el portal TeleShow. “¿Ella es la nueva Thelma Biral? ¿Y los jóvenes que se dejan la vida por realmente una vocación? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el parámetro? Sus declaraciones son terribles. Su criterio, su léxico, su no saber. ¿Esto define a una artista? ¿Su debut sexual? ¡Y son 31 definiciones!”, se despachó. Y siguió: “Si es así, terrible futuro y casi presente del teatro argentino. El que ‘aún’ sigue siendo nuestro”. Allí, además, ahondó más en la cuestión, y en polémica citando a grandes referencias de la historia del teatro y del espectáculo argentino. “Pobre Merello, pobre Gallo, pobre Campoy, pobre Cibrián, pobre Alcón”, enumeró. “Sus sueños, ¿dónde han ido? Su lucha, su coherencia, su leyenda, su herencia, su paso por el arte y la cultura. Ante esto, ¿qué pensarán? ¿Qué pensamos? ¿Pensamos? ¿O esto es culpa nuestra? No lo creo. Solo que pareciera ser que somos los últimos mohicanos”.

Además de ello, por si no bastaran sus palabras, él compartió un video en el que frente a cámara expresa: “Defiendo siete generaciones de actores de mucha lucha”, aseveró. “Lo que escucho y leo no me parece coherente. No por la protagonista, a la que realmente no conozco, pero sí por quienes generan que esto suceda. Sí hay que seguir hablando, no hay que callarse. Hay que seguir hablando”. Algunas horas después, el propio Cibrán explicó que no era nada personal contra Julieta, y dijo: “No la conozco, no tengo nada en contra de ella personalmente. Sí me parece que sus declaraciones fueron de una manera infantiles, inapropiadas. En relación no a sus pensamientos, de los que tiene todo el derecho, sino a las preguntas que le hicieron, y se sintió muy expuesta porque no se le puede preguntar sobre su vida sexual”.