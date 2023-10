Peter Lanzani reveló que está en pareja

Peter Lanzani dio a conocer que se encuentra en pareja aunque no quiso revelar de quien se trata.

El actor, que tuvo un romance con Lali Espósito y Tini Stoessel, se animó a revelar que se encuentra saliendo con alguien tras muchos años de elegir no hacer pública esa parte de su vida privada.

Fue en medio de los Premios Cóndor 2023 y durante una nota con el programa Implacables, que la periodista lanzó: "En redes fuiste tema esta semana. En un programa dijeron que estabas de novio con una chica de La Plata”.

Ante esto, el ex Casi Angeles soltó: "¿Con una chica de La Plata? No, es mentira. Estoy en pareja, pero no con una chica de La Plata".

Además, tras las repreguntas, el artista dijo que no estan conviviendo y que tampoco es del medio.

En cuanto a su carrera, Lanzani interpretará a Luca Prodan en la biopic del artista. Además sera director y guionista de la misma producción que relatará la vida del cantante de "Sumo".