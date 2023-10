Matías de Leis Correa estrena una nueva película

Desde la última vez que nos vimos es la nueva película de Matías de Leis Correa, que narra el reencuentro de una pareja luego de varios años. Hablamos con el realizador para conocer más detalles.

—¿Qué tanto de autobiográfico tiene el relato?

—Me parece que lo más personal de la película es la incertidumbre en los deseos de volver a ver a alguien. En este caso, elegimos una película de amor, pero podría ser una amistad, podría ser un familiar, podría ser algo que uno no sabe si ese momento tan lindo que uno vive va a volver a repetirse y más cuando sabés que tenés un riesgo. Las famosas frases “lo hago de vuelta porque, bueno, después no sé si lo voy a poder volver a hacer”, me parece que va más en eso. Y obviamente metiéndonos en el género que elegí para este guion, que es de amor, va un poco más por esta, también, en lo que significa ese estado pasivo, cuando no sos la persona elegida de quizás otra persona, o no lo sabés y te preguntás a vos mismo: “¿Qué onda? ¿Estoy haciendo bien esto? ¿Para qué lo hago?”.

Y también un poco de que esta exigencia que tenemos con la sociedad, más allá de que sea una película LGBT, podría pasar en cualquier aspecto, en cualquier elección sexual, entre heterosexuales, homosexuales, bisexuales, no importa. Esta cuestión de que el amor tiene que ser una jugada para siempre, que no nos podamos conformar con las etapas del amor, quizás es bueno. “Conozco a alguien, quiero estar toda mi vida con esa persona”, ¿no? Quizás es vivir un año azul y hermoso y entender que está buenísimo también, me parece que es un poco la exigencia y cómo cambiamos, no sé, no soy la misma persona hoy que era hace diez años y me vinculo muy distinto con la gente a cómo me vinculaba hace diez años y me imagino que te pasará a vos y le pasará a cualquier ser humano. Entonces me parece que eso es lo que tiene más de personal.