Pipo Cipolatti: “Hay más gente con instrumentos que músicos”

Hace algunos días culminó el rodaje de 29 horas y media, dirigida por Maxi Gutiérrez (La panelista) y que cuenta cómo Los Twist grabaron en los Estudios Panda su disco La dicha en movimiento, con producción de Charly García. Protagonizada por Kevsho, Ornella D’Elía, Julián Cerati, Sofía Morandi y Guido Pennelli, tiene a Pipo Cipolatti involucrado, obviamente. Con él habló diario Hoy en exclusiva para preguntarle por los recuerdos que tiene de esa época y su adaptación al cine.

—¿Qué significa volver a estos estudios?

—Hablando en situación de la película, volví, y gratis, como la primera vez. Está bueno, me gusta estar acá, pero no me siento músico hasta que no me pongo a tocar.

—Pero antes estuviste tocando

—Más allá de que la situación edilicia indica que es un estudio de grabación, estamos hoy en una situación con periodistas, actores y catering. Me gusta y la paso bomba, pero vinimos a hacer notas, entonces no me deja tiempo para emocionarme. Tengo menos emociones que una toalla.

—¿La toalla no tiene emociones?

—Depende la toalla que uses. Hay muchas que sufren.

—¿Te gusta que se hable de tu historia?

—Disfruto; si no, no vengo. Que se haga la película está bueno, además el año que viene se cumplen 40 años del disco La dicha en movimiento.

—¿Vas a hacer algún festejo?

—No tengo ni idea, de hecho voy a cumplir años y no lo pienso festejar. Pero sinceramente, más allá que hable con sarcasmo y rápido, y no se entienda nada, si yo te digo algo ahora en 20 minutos tal vez me arrepiento y pienso diferente, por cuestiones externas e internas en lo que puedo llevar a mi respuesta. Es decir que al mismo tiempo no siento nada y siento todo.

—Julián te interpretará en la película…

—Pero no me imita muy bien porque es muy alto y tiene brazos gruesos. Nos conocimos y me pidió que lo asesore porque en la película se mezcla la comedia romántica con la grabación del disco en Panda, que sucedió realmente, igual esto no es un documental, pero la artística musical es sobre Los Twist y él hace de Pipo.

—¿Leíste el guión? ¿Te gustó?

—Sí, y corregí algunas cosas, porque soy como Felipe Pigna y modifiqué algunas cuestiones de cómo se hablaba, cómo nos parábamos; del resto de la ficción que se haga cargo el director.

—¿Cómo sigue el año de trabajo?

—No sé, yo sigo tocando y es probable que el año que viene hagamos algo por los 40 años del disco porque estamos casi todos, y yo siempre seguí tocando temas de Los Twists. Por ejemplo, Fabiana Cantilo, que es muy amiga, y madrina de uno de mis nenes, siguió en su propia carrera. Ojalá lo hagamos, está muy bueno.

—¿Cómo ves la escena musical local?

—Creo que hay más gente con instrumentos que músicos, hace 20 años que lo pienso. Internet y las redes cambiaron mucho el asunto sociocultural, por algo desde hace años hay más seguidores de youtubers que de música, después vino Instagram, los influencers, y las plataformas y los megaseguidores y todo lo demás.

—Y las reproducciones y los likes, ¿cuántos discos vendió La dicha en movimiento?

—Cuando salió vendió doble disco de platino, que en esa época eran 120.000 discos, igual me avisaron que no iba a cobrar ni la cuarta parte de lo que me correspondía. Ahora salvo artistas consagrados, sólo hacen una canción y un video, yo no escucho eso.