Piqué no demandará a Shakira por su último video

Piqué y Shakira van a tener un momento de paz. Una tregua, al menos. Ocurre que mucho se ha dicho luego de que se conociera que Gerard Piqué habría evaluado la posibilidad de presentar algunos cargos contra su ex y madre de los hijos que tienen en común —Sasha y Milan— porque habían aparecido en el último videoclip de la cantante, Acróstico. Esa canción, la más reciente de Shakira —luego de la explosión que significó su colaboración con Bizarrap—, está dedicada a sus hijos Milan y Sasha, y conmovió a todo el mundo. Porque la aparición de los menores fue señalada por muchos como la muestra de su talento musical heredado. Ello gustó mucho a los fanáticos de la colombiana, pero a Piqué no tanto.

Sobre eso se conocieron algunas declaraciones que dio el abogado del exfutbolista, Ramón Tamborero. En diálogo con la televisión española, expresó: “La legislación española establece que para poder los niños salir en un medio de comunicación es imprescindible que los padres den la autorización”. En ese sentido, el especialista indicó que Piqué podría iniciar acciones legales para reclamar o impedir la aparición de los menores en el video. O sea, él sí podría iniciar acciones contra Shakira ya que no fue informado sobre la participación de Milan y Sasha en el videoclip musical.

Pero, para sorpresa de varios, decidió que no iniciará ninguna presentación, a pesar de no estar de acuerdo con lo hecho por su ex. De hecho, el propio tamborero amplió: “No ha habido ningún problema. No es cierto que se tomarán acciones legales”. Aunque sí reconoció que la promoción y la difusión del video tomó por sorpresa a Piqué, porque no estaba enterado de nada, pero que a pesar de ello prefirió y eligió no accionar nada para priorizar el bienestar de los pequeños.

“Posteriormente, hemos valorado las alternativas y Gerard Piqué, con gran sentido de responsabilidad, ha considerado que no era lo más oportuno iniciar otra guerra más, problemas con los que los niños tendrían que lidiar al ver a sus padres en un juzgado discutiendo esto”, dijo por último el abogado. Así las cosas, aflora un poco de paz entre la expareja.