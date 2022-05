Raúl Lavié homenajea a Astor Piazzolla en La Plata

Durante una entrevista íntima con este multimedio, el artista y cantor Raúl Lavié se expresó sobre el show que dará el 20 de mayo, a las 21, en el Teatro Municipal Coliseo Podestá ubicado en 10 entre 46 y 47.

—¿Bajo qué circunstancias nace este proyecto? ¿Cómo se gestó?

—Ante la inminencia del centenario del nacimiento de Astor Piazzolla, decidí que debía realizar un reconocimiento a su música por lo que significó para mí.

—¿En qué circunstancias te adentraste en el arte? ¿Recordás en qué momento sucedió?

—El arte está en todas partes, solo hay que saber encontrarlo. Yo lo encontré siendo muy chico en el colegio primario, cuando a través del dibujo yo expresaba el conocimiento que recibía en la escuela. Pensé que iba a estar relacionado con la pintura. Pero el destino quiso otra cosa.

—¿Qué emociones te genera estar frente a este proyecto que homenajea a Piazzola?

—Muchas sensaciones, desde el primer momento que escuché su música, sentí algo profundo que me llevó a interpretar sus canciones.

—¿Cuál fue el recorte que realizaste para el repertorio?

—Para el espectáculo hice una selección muy exhaustiva buscando los temas más representativos. No tengo una determinada canción preferida, es aquella que me produce emoción y me eriza la piel. Pude armar un equipo solvente en cada uno de los músicos que están en el escenario, en Ce Suarez Paz, que es la cantante, en sus bailarines y sobre todo en la historia que estoy narrando, desde que Astor era un niño, su encuentro con el cantante de tangos, Carlos Gardel, y su pensamiento porque debía renovarse el tango.

—Este proyecto tan ambicioso, ¿cómo es recepcionado por el público?

—Muy bien. El público lo recibe con mucha emoción y muchos aplausos.

—¿Qué fecha tenés en mente? ¿Te quedó algún momento muy marcado?

—Supongo que fue el 11 de marzo de 2022, momento en el que hicimos la última función en Mar del Plata, su ciudad natal. Allí sucedía el 101 años de su nacimiento. Esto produjo una particular emoción en cada uno de los asistentes que nos llegó a cada uno de los que estábamos en el escenario. Astor Piazzolla sufrió la indiferencia del público argentino, cuando empezó a dar a conocer su obra, a visibilizarla, a difundirla. No fue aceptada y eso hizo que él sufriera mucho por este hecho. Ya que a pesar del reconocimiento que le daban a su música en Europa, a él lo único que le interesaba era que lo reconocieran en su país natal como es la Argentina. Esas circunstancias llevan a que yo cuente su historia desde sus comienzos cuando él era un niño, y muestro el crecimiento en cada etapa de su vida hasta lograr ser reconocido.

—¿Qué expectativas tenés frente al show en un teatro tan especial? ¿Por qué lo recomendarías para ser disfrutado?

—Todas, porque se trata de uno de teatros más importantes de la Argentina y sé que Piazzolla inmortal va a estar acorde con el significado que tiene este teatro para el público. Y sobre todo para su productora Marita Guercio que creyó en este espectáculo. Y a quien agradezco.