Recuerdo eterno a un gran amigo

Más allá de ser su diseñador, Jorge Ibáñez fue el amigo y confidente de Flor de la V. Y pese a que ya han pasado seis años de su fallecimiento, su recuerdo y amor siguen intactos.

Por eso, en este Día del Amigo, la actriz lo recordó en sus redes con una postal de pasarela en la que escribió: “Cuando estoy mal me acuerdo de cómo celebrabas (celebrábamos) cada se­gundo de la vida juntos, y me digo que, si hay algo que no me perdonarías, es que no me conecte con lo que la vida tiene de maravilloso. (...) Pero insisto, y no te enojes, te extraño mucho”.