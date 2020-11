Sandra Luna: “A los seis años me enamoré del tango”

Sandra Luna, la única artista de tango nominada a un premio Grammy, presenta Inmensidad, con canciones clásicas y nuevas propuestas.

Durante una charla con este multimedio, la artista revela detalles de su trabajo.

—¿Cómo viviste el paréntesis impuesto por la pandemia?

—No lo viví así, ya venía trabajando dando seminarios y clases de manera virtual, así que no tuve ese parate, porque trabajo hace años desde mi escritorio, más allá de los conciertos. Muchos que tenían prejuicios de acceder al online descubrieron que lograban más atención.

—¿Qué estuviste haciendo en cuarentena?

—Hice al principio de la cuarentena un show para recaudar fondos para las Madres del Dolor, seguí con mi programa radial online, con invitados, mezclé un disco grabado previamente

—¿Cuándo supiste que querías cantar tango?

—Me crié en un barrio de inmigrantes, siempre canté, música española o italiana, sabía que quería ser cantante desde siempre, en mi casa no se escuchaba tango, y un día, estaba por cumplir seis años, en una verdulería y sonaba un tango y le pregunto al verdulero “qué es eso”, y él bien a lo tano me respondió “es un tango nena”, y caminé hasta mi casa, completamente enamorada de esa canción y llegué a mi casa y le dije a mi madre que iba a cantar tango.

—Uno no trabaja para los premios, pero ¿cuál es tu relación con ellos?

—Es un mimo y me sorprende; en los Gardel o el Grammy tus pro-pios pares te nominan, y eso me llena de impulso.