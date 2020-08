Sandra Mihanovich: “El show virtual es una nueva forma de encuentro”

Dueña de una voz inconfundible y de un carisma marcado por la autenticidad, a lo largo de su trayectoria Sandra Mihanovich ha cosechado varios éxitos que la convirtieron en una referente musical argentina que no pierde vigencia.

En este marco, en plena pandemia, la artista se reinventó con presentaciones vía streaming. El sábado 22 de agosto a las 20 horas estará haciendo su segundo show virtual, El Plan de… Cantar en casa 2.

—¿Cómo te llevás con el universo online y los shows virtuales?

—Estamos reinventándonos. Me parece útil la comunicación virtual. Hago vivos cuando me parece que tengo algo para compartir; no me gusta hacerlos porque sí. Pero creo que el show virtual llegó para quedarse y es una nueva forma de encuentro. Nos iguala, quita las distancias, estamos todos juntos (y solos) frente a una pantalla. Hay una nueva intimidad, un nuevo compartir.

—En una nota en enero dijiste: “Cuando paso un tiempo sin cantar me da síndrome de abstinencia, me pongo inquieta”, ¿eso te impulsó de alguna manera a hacer shows virtuales?

—Sin duda. Cuando vi que no iba a poder estar en un escenario por un largo tiempo me gustó mucho encontrar esta nueva forma.

—¿Qué se va a ver y escuchar en El Plan de... Cantar en Casa 2?

—Canciones de distintas épocas, versiones, la presencia física de mi hermano Vane, que siempre me hace feliz por la empatía que tenemos en la música. Hermosos invitados: Ale Lerner, Marilina, La Bruja Salguero, Ana Prada y mi amada sobrina Sol.

Su perspectiva del presente

Aunque añora encontrarse físicamente y cuenta que extraña “los abrazos, los encuentros, los viajes, las salidas a comer e ir a San Pedro a ver a su madre”, Sandra valora esta nueva forma de virtualidad, ya que es una revolución y llegó para quedarse.

Esta será la segunda vez que se presente con este formato acústico con sonido amplificado vía streaming. Los espectadores también podrán participar, porque al comprar la entrada por TickeyHoy podrán elegir una canción que quieran escuchar y ella incorporará a la lista las más votadas.

Consultada por la situación del ambiente artístico en la actualidad, Sandra reflexionó: “Sin duda es muy difícil. Estamos aguantando y resistiendo, como todos. Hay una industria de muchísimas familias que está resistiendo lo mejor que puede: músicos, técnicos, transportes, managers, etc”.