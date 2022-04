Santiago del Moro contó que Indiana Cubero no quería estar en la final de MasterChef: los motivos

Sin duda uno de los temas de la semana fue la final de MasterChef celebrity y todo lo sucedido en torno a ello. La presencia de las hijas de Nicole Neumann en la gran final del certamen generó controversia en las redes sociales, en las que se especulaba sobre el enojo de la modelo que, se sabe, no tiene la mejor de las relaciones con Mica Viciconte. Y también muchos otros usuarios señalaron que no se la vio cómoda a Indiana, la mayor de las niñas.

Finalmente, Santiago del Moro relató qué sucedió para que las hijas de Fabián Poroto Cubero y Nicole Neumann pudieran ser parte de la final de MasterChef celebrity. El conductor confirmó las sospechas y explicó por qué Indiana Cubero no quería participar en el cierre del certamen. “El problema era que tenía miedo que le preguntara algo porque le daba vergüenza, su problema era que no quería hablar en cámara y por eso, no quería aparecer”, afirmó.

“Yo le prometí que no le iba a preguntar nada y me dijo que entonces sí aceptaba estar al lado de Mica y sus hermanas”, reveló.

“Las hijas de Cubero son tan divinas, tan respetuosas”, comenzó comentando Del Moro en su programa radial. Además de resaltar que Nicole debió firmar la autorización para que las chicas pudieran ser parte de la final, las elogió al afirmar que “se bancaron muchas horas porque la final fue larga”.

Pero lo que más sorprendió fue que reveló la conversación que tuvo con Indiana para que apareciera en cámara, dado que al principio no quería hacerlo. “La más grande no quería estar porque no quería hablar. Entonces en un momento yo la fui a buscar”, contó Santiago del Moro.

“La fui a buscar a Indiana y le dije: Vos ponete, yo no te voy a preguntar nada”, explicó el conductor. También contó cuál fue el trato con la mayor de las Cubero para que finalmente aceptara estar en el piso: “Si vos querés no estar, no estés, pero si a vos te gustaría estar con tu familia está porque yo no te voy a preguntar nada”.

Mica Viciconte fue la ganadora de MasterChef 3 celebrity

La ex Combate compitió con Tomás Fonzi, a quien finalmente derrotó. “Nunca estuve en una competencia con tanta buena onda. Estoy muy feliz de estar acompañada de mi familia, y más porque se viene un bebé en camino que es algo que deseé mucho”, contó con lágrimas en sus ojos. Y agregó: “Estoy muy contenta de haber llegado a la final con Tomi”.

Luego del gran premio, Mica compartió un mensaje en sus redes sociales: “El día que me llegó la propuesta de MasterChef dudé mucho si aceptarla o no, porque esto significaba dejar otros trabajos en los que estaba súper cómoda. Me animé porque los desafíos en la vida están buenísimos, porque el que no arriesga no gana”, escribió en su cuenta de Instagram.

También les dedicó unas sentidas palabras a su pareja y las tres niñas: “A ellos que me bancaron todo este tiempo con muchas horas trabajadas, con mis momentos de enojo cuando algo no me salía, por esperarme con la comida hecha, por ayudarme con recetas, pero sobre todo, por estar”.

Concluyó con un tierno mensaje para su hijo Luca, que viene en camino. “Y por último, pero no menos importante, gracias a Luca, que fue quien permitió que todo esto sea posible y es un recuerdo que me va a quedar de por vida. Ahora, a disfrutar de esta etapa que deseé mucho tiempo y a dedicarme a él que me necesita”, cerró.