Sharon Osbourne y su decisión extrema

La mediática Sharon Osbourne tiene 70 años y tomó una drástica decisión que está dada por interrumpir los tratamientos estéticos a los que se sometió en los últimos años como también a las cirugías. Sucede que la mujer no estuvo conforme con los últimos resultados y terminó sintiendo que parecía “un cíclope”. En 2021 tuvo su última operación y respecto de ello anunció: “Me hice un estiramiento facial en octubre y me veía como una de esas malditas momias con vendajes”. Además sufría dolores severos: “Fue horrible, un ojo era diferente al otro, parecía un maldito cíclope”. De esta manera la presentadora televisiva tomó la decisión de aceptar el paso del tiempo y ya no someterse a estos cambios.

Por su parte, en 2019 se intervino también su perfil, pero en esa ocasión se mostraba conforme con los resultados aunque debió estar en reposo por cinco días y aceptar el dolor de los posoperatorios. Hoy, la mujer acompaña a su esposo, el músico Ozzy Osbourne que está diagnosticado con la enfermedad de parkinson y se encuentra haciendo un tratamiento exclusivo en el interior de su hogar.