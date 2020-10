“Si bien es un mismo texto, son dos obras completamente distintas”

Tenía tan solo 14 años cuando empezó a modelar y desde entonces jamás dejó de trabajar. Se volvió una figura reconocida del medio, luciéndose tanto en televisión como en teatro. Hizo temporadas y estuvo en las marquesinas más reconocidas del país. Fue mediática y pasó momentos difíciles, pero siempre dio cuenta de una fortaleza admirable que le permitía levantarse para seguir dando batalla por sus hijos.

Hoy prefiere mantener un perfil bajo; y aunque sigue actuando, encontró que su pasión está detrás de escena, más precisamente como productora. En tiempos de pandemia donde todos se reinventan, ella no es la excepción, por eso el viernes 23 y sábado 24 de octubre estará presentando Hermanes, una obra para reír, emocionarse y reflexionar sobre estos vínculos tan únicos.

En diálogo con diario Hoy, Nazarena Vélez contó de qué va esta obra y cómo se prepara para un estreno vía streaming.

—¿Qué nos podés contar sobre esta obra?

—Hace un año empecé a idear qué obra podría llegar a hacer el año siguiente, y pensé hacer una misma obra representada por dos elencos. Quería que fuera de hermanos porque soy la tercera de seis (cinco mujeres y un varón), y me llevo increíble con todos ellos, pero hasta con Jazmín, la que tengo en el cielo, he tenido peleas y cosas de amor y de bronca, entonces me parece apasionante el tema. Y para el que no tiene hermanos, lo puede sentir reflejado en un mejor amigo. Hablé con Micaela Lipson, que es quien escribió el texto, y decidí hacer dos elencos: uno de chicas y uno de chicos. Hoy que tanto hablamos de las igualdades, es interesante ver cómo un mismo conflicto lo interpretan mujeres y hombres. En el elenco de las mujeres está Barbie, mi hija, que es talentosísima y una gran actriz, y Paula Morales que también la rompe; ellas están dirigidas por Fabián Vena. Y en el elenco de los hombres están Santiago Caamaño y Rodrigo Noya, dirigidos por Valeria Ambrosio.

—La obra se llama Hermanes, ¿por qué elegir lenguaje inclusivo siendo que, si bien es un tema muy actual, genera como cierta discordia o controversia?

—Eso es verdad, pero hice una obra de hermanos y otra de hermanas, entonces me parece que Hermanes iba bien para las dos. Además, si bien no es el eje y no se habla con lenguaje inclusivo, en un momento de la obra los hermanos discuten al respecto porque justamente como es un tema trae tanta grieta lo quise abordar. La verdad es que yo soy una mujer de 46 años que si bien no estoy acostumbrada porque fui educada de una manera y eduqué a mis hijos con un lenguaje, me parece que si a una persona lo hace feliz que yo diga hermanes o todes, por qué no lo voy a decir. Es cuestión de tener un poquito de empatía.

—¿La obra es más bien de humor, de drama o toca todos los tópicos?

—Es una comedia dramática, porque muere el padre y los hermanos tienen una discusión muy fuerte por un tema económico, entonces va a haber momentos dramáticos y otros de mucho humor con la complicidad que se da con un hermano o con ese amigo de la vida que dios te regaló. Esta obra lo tiene todo y la verdad es que les va a encantar.

—Este show es un streaming pero no va en vivo, sino que es grabado, ¿por qué esa decisión?

—Porque como es una única fecha quiero que el público pueda verlo sin problemas. La verdad es que si ya tengo que hacer teatro por streaming quería aprovecharlo al máximo, y sabía que grabándolo y editándolo iba a ser diez veces mejor y no iba a correr ningún riesgo de que se cuelgue. Lo grabamos en el Teatro Premier a tres cámaras y hoy estamos en la posproducción. La verdad es que es un laburo muy bien hecho: la dirección de Valeria y la de Fabián fueron increíbles y sus miradas muy interesantes. Las chicas y los chicos están fantásticos, la escenografía es perfecta, la edición excelente. Puedo asegurar que si bien es un mismo texto, van a ver dos obras completamente distintas.

—Además ustedes también se quedan tranquilos en cuanto a lo técnico...

—Soy muy consciente del momento que se está viviendo a nivel mundial. De hecho, puse entradas súper económicas a 300 pesos, y a 500 para ver las dos obras. Entonces si sacás una entrada y algo no funciona bien es un bajón; y yo quiero que cuando se sienten a verlo, vean algo de mucha calidad y digan ‘qué bueno lo que hizo’. Después podés discutir si te gustó o no la obra, pero que van a ver algo de calidad, se los aseguro.

—¿Cómo es producir en tiempos de pandemia?

—Complicadísimo, porque aparte tuve que aprender un montón de cosas: cuál es la mejor plataforma, de qué manera se puede ver mejor... Si bien yo produzco teatro hace muchos años, hay cosas que me estoy enterando en este preciso momento. Y es aún más difícil cuando se produce como lo estoy haciendo yo porque acá hay un ensayo de dos meses y medio, un teatro, cámaras de última generación, escenografía, mucho laburo y posproducción.

—¿Sentís que esto del streaming llegó para quedarse?

—Sí, creo que si la empezamos a hacer bien, es una modalidad que sí llegó para quedarse porque además esto te da un alcance que está buenísimo. De todas maneras, ojalá que se abran ya los teatros porque lo necesitamos todos.

La actriz, cautivada por la producción

Recientemente se estrenaron las dos primeras temporadas de HDP, la serie, una producción autogestiva que unió a Nazarena, Alejandro Fiore y Pablo Yotich quienes además de sus dotes actorales, le pusieron tiempo, pasión y alma a la producción.

En la misma, se cuenta la historia de tres secuestradores profesionales: Denis (Vélez), Héctor (Fiore) y Piero (Yotich). A ellos el trabajo siempre les sale bien, hasta que cometen el error de secuestrar a la nieta de un narco muy poderoso, interpretado por Gerardo Romano, que tomará venganza y no tendrá piedad.

Respecto a este trabajo, la versátil artista contó: “Salió justamente en medio de la pandemia y está buenísimo porque es algo que protagonicé y produje”. Y detalló: “A mí lo que me pasa con HDP, como con la mayoría de las cosas que hice en los últimos diez años donde estoy como productora, es que como actriz tal vez no me mueve muchas vibras, pero sí como productora es todo un desafío”. En este sentido, confesó que está súper abocada a la producción porque es lo que más le apasiona, y aunque no descarta seguir haciendo cosas como actriz, disfruta “estar debajo del escenario, produciendo”.