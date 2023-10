Sigue la guerra entre las ex-GH: Camila le respondió con todo a Juliana

Desde hace semanas que las cosas entre algunas exhermanitas de la última edición de Gran Hermano están bastante picantes. Y el fin de semana la cosa se puso más heavy aún.

Ocurre que el viernes por la tarde se conoció que Juliana había denunciado en la justicia a Camila Lattanzio por filtrar un video en la que se ve cómo discuten ella y Maxi Guidici, exparejas. Pues bien, ahora la que se expresó al respecto fue la propia Lattanzio. “Yo lo que digo es que ella me tildó de mentirosa en un montón de lugares y me dijo busca fama. Yo, ese video, si hubiese buscado fama, lo hubiera presentado en el momento que me llegó” fue lo primero que expresó la blonda, que no fue una de las integrantes originales de la casa, sino que entró con el ciclo ya comenzado, en una de las “ventanas” que se abrieron en el ciclo y que permitió la incorporación de nuevos participantes. Luego agregó: “La verdad que difundí 30 segundos, pero para probar prácticamente que lo que yo decía era verdad porque existen las pruebas”.

Además, ella hizo referencia a algo que había comentado la propia Juliana, sobre que el ex de Camila era hacker. Ella dijo al respecto: “No, nada que ver. Cuando lo escuché dije se arma la re película porque está metiendo gente que nada que ver, ¿mi ex que tiene que ver en todo esto? Aprovechó lo que decían de mi ex para meterlo ahí también, cosa que nada que ver, y difamó que yo era hacker”. Y también avisó que está pensando ella en accionar legalmente: “Yo también voy a empezar mis casos legales”.

En el video difundido, el que trajo toda esta controversia y polémica, se ve que Juliana y Maxi están teniendo una acalorada discusión. “¡No quiero que me hables más! ¡No quiero que me hables más!”, se escucha que le dice el joven a su pareja, que le insiste para intentar dialogar. “Maxi, ¿en qué momento...?”, responde Juliana, mientras él continúa indiferente... “¡No quiero que me hables más!”, le repite, notablemente ofendido con su novia. En un momento ella le grita “¡Basta!”, y él salta enfurecido de la cama y grita: “¡No me toques más! ¡Salí de acá!”. Todo eso, según se pudo reconstruir, se corresponde con los días previos a que Maxi tuviera un intento de suicidio, caso que fue muy comentado en los medios.