Siguen los conflictos en La casa de las flores

Tras el reciente estreno de la ficción perteneciente a Netflix, el director Manolo Caro otorgó una entrevista donde afirmó que la diva Verónica Castro se fue del rodaje con una excusa irreal:

“Me pesó desde el momento en el que ella me lo informó y me pesó mucho porque ella decidió salir, porque realmente no era un tema personal entre ella y yo. La relación siempre ha sido maravillosa y siempre ha sido con muchísimo respeto, porque después inventó que nos habíamos peleado a gritos, pero jamás sucedió, yo jamás le he levantado la voz, ni ella a mí”.

Por su parte, ella no se quedó callada y esbozó a través de su red social: “Repito, no dejé la serie arreglé con Netflix y Manolo Caro dijo que solamente tres capítulos y que trabajaría con la voz en off todo el resto porque hablaría muerta y eso fue lo que no acepté”.

Los fanáticos expresaron el apoyo a la reina y repudiaron la difamación del muchacho. ¿Qué pasará ahora?