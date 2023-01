Steve Coulter: “Fue un trabajo soñado y me pagaron para hacerlo”

Bodas de plomo es la nueva película original de Prime Video, protagonizada por un gran elenco encabezado por ­Jennifer Lopez y Josh Duhamel. La trama comienza con un viaje a una isla paradisíaca donde pareja y familiares, asistirán a un casamiento, pero en medio de la celebración, los planes cambian. Diario Hoy pudo dialogar con Steve Coulter, que interpreta al padre de Duhamel en la propuesta.

En Bodas de plomo, Darcy (Lopez) y Tom (Duhamel) reúnen a sus queridas pero testarudas familias para el mejor viaje de bodas, justo cuando la pareja empieza a arrepentirse. Por si eso no fuera suficiente para amenazar el festejo, repentinamente las vidas de todos los asistentes están en peligro, cuando se convierten en rehenes. “Hasta que la muerte los separe” cobra un nuevo significado.

—¿Cuándo supiste que querías ser actor?

—Viviendo en Colombia cuando yo tenía por ahí 12 años fui al teatro y vi una obra donde vivía, en un barrio con colombianos, norteamericanos, canadienses y unos suizos. Si bien ahora no recuerdo qué producción fue, tenía mucha vergüenza pero quería hacerlo. Entonces empecé haciendo pequeñas obras con mis amigos y después con una cámara super 8 hacíamos como mini películas.

—¿Y qué hacías en Colombia? ¿Por qué estabas en Colombia en esa edad?

—Mi papá trabajaba para la empresa de aluminio Alcán y vivimos desde mis cuatro o cinco años, hasta los 13 años. Todos mis amigos eran colombianos. Yo tenía un amigo de Costa Rica, pero la gente de Costa Rica habla muy rápido. En la Argentina y Colombia hablan un poquito más despacio. A mí me gusta eso.

—Después volviste a Canadá y ahí tenías la decisión, ya tenías el objetivo de ser actor, querías estudiar. ¿Cómo fueron los pasos?

—Después de Colombia, yo me fui a Cleveland, Ohio, una diferencia gigante. Porque mis amigos en Colombia estaban más relajados. En los Estados Unidos fue muy diferente. Pero tenían un club de drama. Entonces, después de la secundaria me anoté en la North Carolina School of the Arts. Ahí interpretabas a Shakespeare, había gente bailando y cantando en acentos y dialectos distintos. Después de esto me fui a Nueva York, yo viví en Nueva York en 1981, que era muy peligroso, muy sucio, una etapa complicada de la ciudad. Estuve en un barrio de familias fueron dominicanas. Ahí pude practicar mi español. Más tarde me fui a Atlanta, Georgia, donde vivo hasta ahora.

—Yendo a la película, ¿cómo fue el rodaje? Porque es un elenco muy grande, más allá de las dos grandes estrellas protagonistas, son muchos personajes y al principio, como espectador, cuesta identificarlos.

—Mi agente me llamó y me dijo: “¿Querés hacer una película con Jennifer López?”. Y yo respondí: “OK”. Después agregó: “¿Querés ir a rodar en República Dominicana por dos meses?”. Y yo dije: “OK”. Por último, sumó: “Jennifer Coolidge va a hacer de tu esposa”. Y yo dije: “OK”. Y la República Dominicana está tan bella, es cierto que estamos en el Caribe.

—¿La rodaron en pandemia?

—Sí, pero éramos como una burbuja, un campamento de verano, en familia, como unas vacaciones, con grandes actores, como Cheech Marin, que tiene mucha experiencia y es muy inteligente. Además de Coolidge, también estaba Sonia Braga, una reina, protagonista de El beso de la mujer araña, y yo estaba enamorado de ella, porque es divertida, inteligente, y política. Fue un trabajo soñado y me pagaron para hacerlo, una comedia divertida, así que fue un placer.

—Si tuvieras que invitar a la gente a ver Bodas de plomo, ¿por qué tendrían que hacerlo?

—Porque es una aventura, hay amor, acción, mucha sangre, granadas de mano, tiene de todo, y es una película que en este tiempo en el que hay mucho enojo, te da dos horas para divertirte, una aventura muy entretenida.