Steven Weber: “Estoy feliz de trabajar en Chicago Med”

Todos los lunes a las 21 Universal TV estrena nuevos episodios de la séptima temporada de Chicago Med, en donde el talentoso actor Steven Weber encarna al doctor Dean Archer, uno de los referentes del hospital. Diario Hoy dialogó en exclusiva con Weber, quien adelantó lo que se verá en breve y también recordó una de sus películas más emblemáticas.

En la séptima entrega de Chicago Med, la carrera del doctor Will Halstead (Nick Gehlfuss) corre peligro, luego de haber encubierto una seria infracción de ética. Por su parte, el doctor Daniel Charles (Oliver Platt) continúa brindando atención psiquiátrica, mientras Sharon Goodwin (S. Epatha Merkerson) lidia con el escrutinio fiscal que trae aparejado ser la directora del hospital más grande de la ciudad. Por otro lado, el doctor Ethan Choi (Brian Tee) busca recuperarse después de haber sido herido de bala por un expaciente. En simultáneo, el doctor Dean Archer (Weber) es ascendido a jefe interino de la sala de Emergencias y la enfermera Maggie Lockwood (Marlyne Barrett) hace malabares entre el trabajo y los problemas familiares. También, dos nuevos integrantes se incorporan al equipo: la doctora Stevie Hammer (Kristen Hager) y el doctor Dylan Scott (Guy Lockard), para contar nuevas historias dentro del hospital más famoso de Chicago.

—Antes de hablar de la serie y tu personaje, es necesario preguntarte: ¿cuándo supiste que querías ser actor?

—Creo que de chico. En la escuela hacía obras y a los 9 o 10 años realicé comerciales, y comencé a intentar conseguir ser actor. Luego fui a una escuela de interpretación, y en la Secundaria comencé a estudiar Teatro, así que, volviendo a la pregunta, desde muy chico.

—¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Cómo llegaste a él?

—Cuando estaba terminando la Secundaria, allá por 1983 o 1984, estuve en una adaptación para televisión de un cuento de Mark Twain que se llama El bobo Wilson. Fue mi primera vez, resultó una gran experiencia poder trabajar con grandes actores.

—La TV te tiene siempre vigente y con roles, pero también hiciste mucho cine. ¿Preferís alguno de los dos formatos para trabajar?

—Elijo la televisión, por la paz, la rapidez, la respuesta inmediata. En realidad lo que yo prefiero es el teatro.

—¿Esta es tu primera serie “médica”?

—Creo que sí, y digo creo, porque si bien es la primera gran serie médica, encarné a algunos médicos anteriormente.

—¿Cómo te sentís con esto?

—Agradecido de trabajar en estos raros tiempos, agradecido de trabajar a mi edad, porque generalmente contratan a jóvenes apuestos. Además, es un gran desafío por el lenguaje y los términos utilizados. Estoy feliz de trabajar en este show con gente maravillosa delante y detrás de cámaras.

—Hablaste de la terminología médica, pero ¿qué más aprendiste en la serie?

—A que puedo operarte ahora (risas), y si algo anda mal, puedo ayudarte. Lo que aprendí, porque tenemos asesoramiento de médicos reales, es que el cuerpo humano es muy resistente, y que para operar o quitar órganos hay que ser muy preciso, hacerlo delicadamente.

—¿Qué es lo que más te gusta de encarnar al Dr. Dean Archer?

—Que él tiene una historia pasada, relacionada a brindar servicios en Afganistán, que lo afecta, y lo hizo ser un hombre enojado. Pienso que muchos empatizarán con él.

—Tenés una gran cantidad de éxitos en el cine, entre ellos uno que fue, además, aclamado en la Argentina: Mujer soltera busca. ¿Qué recuerdo guardás de la película y de trabajar con grandes actrices como Bridget Fonda y Jennifer Jason Leigh?

—Fue hace mucho tiempo, éramos muy jóvenes. Resultó un rodaje entretenido, en una época en la que era todo más simple. Con Fonda soy amigo hasta hoy y Jennifer es muy divertida. Claro que la gente se acuerda por cómo recibí el taco en mi ojo que termina matándome, la “muerte del zapato”. Es muy gracioso que aún recuerden la película, porque la amo.

—¿Qué podrá verse en esta temporada?

—Más acción y emoción, además de que podrán observarse nuevos rostros, por primera vez, jóvenes e inteligentes, y no estoy hablando de mí (risas), sino de actores y actrices que hacen que este show sea uno de los más vistos.

—¿La rodaron en pandemia?

—Sí.

—¿Cambió la manera de actuar para vos con las mascarillas, distancias y protocolos?

—Tengo que felicitar a Dick Wolf, su empresa y a NBC por mantener la serie en vigencia, porque más allá del tiempo duro, nos testeamos todos los días. La verdad es que fue una manera divertida de alejarnos de la realidad, tomándolo como el trabajo que es.

—Pusiste tu voz a muchas animaciones, ¿qué es lo que más te gusta de hacerlo?

—Que no tenés que ponerte maquillaje, o lucir “lindo”, es una tradición de trabajo que me encanta, porque en un punto me recuerda a los tiempos de radio. Además puedo encarnar roles para los que tal vez ni me tienen en cuenta, como cuando encarné al Duende Verde.