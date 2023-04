Taylor Swift se separó de Joe Alwyn

Después de seis años, el amor entre la cantante y actriz Taylor Swift y el actor Joe Alwyn parece haber llegado a su fin. Los rumores fueron confirmados por distintos medios de la prensa estadounidense. Aunque la pareja ya habría terminado hace un par de semanas, la noticia salió a la luz recién en estos últimos días. A poco de conocerse la separación, las redes sociales se hicieron eco de ello y enseguida se hizo tendencia el

hashtag “Ya no creo en el amor”. Tanto los fans de Swift como los seguidores de la carrera de Alwyn veían esta pareja como una de las más sólidas y fuertes del medio artístico. Además, ambos han sabido llevar la relación con un perfil bajo y alejado de los flashes mediáticos. En las redes se destacaron comentarios como: “Abril apenas empieza y yo ya no creo en el amor”, “Gente, yo ya no creo en el amor, no acepto vivir en un mundo donde Taylor ya no esté con la persona por la que escribió Invisible String”.

Hay que señalar que la cantante se encuentra en plena gira norteamericana -titulada The Eras- y que Alwyn no ha sido visto en ninguno de los últimos conciertos de la cantante. Ese hecho, a la vista de todo el mundo y de los propios fans, llamó mucho la atención y fue considerado como la última evidencia clara de que la relación se cortó. Aun así, en pleno raid musical, Swift no ha comunicado nada de manera oficial todavía. Hace apenas unos meses, la cantante publicó su álbum Midnights, y una de las canciones de ese trabajo está inspirada justamente en Alwyn y dedicada a él: "Si estabas en la neblina de lavanda significaba que estabas en ese resplandor de amor que todo lo abarca. Me pareció muy bonito", aseguraba la artista en aquel momento. Es más, en algunas declaraciones ella llegó a decir: “Como en mi relación, durante seis añoshemos tenido que esquivar rumores raros, cosas de la prensa rosa y simplemente lo ignoramos. Esta canción trata del acto de ignorar esas cosas para proteger las verdaderas". Mas allá de que no exista un comunicado oficial por parte de ninguno de los dos, sí trascendió fuertemente que la relación se habría terminado sin mediar conflicto alguno. Simplemente, se acabó el amor luego de seis años de relación.