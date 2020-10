Tenso cruce ente Nacha Guevara y Lola Latorre: "El daño ya está hecho"

Lola Latorre y Lucas Spadafora le pidieron perdón este lunes a Nacha Guevara en el Cantando 2020, luego de las burlas y los comentarios desafortunados sobre los temblores de la jurado del certamen.

“Te pido perdón públicamente si te sentiste ofendida”, manifestó Spadafora. “Ofendida no; herida, dañada”, lo corrigió y calló Nacha.

“Lo entiendo. Desde nuestro lugar jamás hablamos de una enfermedad ni estuvo la intención de herir, aunque lo hizo. Estamos acá pidiendo perdón porque otra cosa no podemos hacer, salvo aprender. Se descontextualizaron mucho los videos. Desde lo profundo de mi corazón y mirándote a los ojos, jamás me referí a una enfermedad. No me pongo en víctima, me banco lo que hice y siento que dar la cara y pedir perdón es de valientes. La burla jamás fue hacia una enfermedad, no vino desde un lugar de maldad”, expuso Lucas.

“Quiero pedir disculpas. Tengo una abuela que tiene 81 años, que estuvo enferma y nunca me quise referir a una enfermedad”, dijo la hija de Yanina y Diego Latorre.

“¿A qué se referían? Vamos a aclararlo”, propuso Guevara.

“A tu gesto cuando cantamos porque siempre parece que no te gusta”, contestó Lucas Spadafora.