Tinet Rubira y María José Rodríguez revelan el detrás de escena de Operación Triunfo

Tinet Rubira (Gestmusic) y María José Rodríguez (Prime Video) son los responsables del retorno de Operación Triunfo a las pantallas, ahora de Prime Video, con la conducción magistral de Chenoa, que busca a las voces más importantes de España. Pudimos hablar con ambos para conocer sus impresiones sobre el regreso y sus expectativas.

—¿Cómo están viviendo la vuelta de OT?

—Tinet Rubira: La verdad es que es espectacular, o sea, hay muchas ganas de Operación Triunfo. Hemos hecho la presentación, hemos enseñado la Academia, hemos enseñado el estudio, el plató y la verdad es que de momento estamos cosechando muchos elogios y la gente está deseosa de ver esta nueva edición. Y cuando ves una cosa de estas... Porque nosotros trabajamos siempre pensando en que estamos haciendo bien las cosas, pensando que estamos trabajando en una buena dirección, pero cuando ves tanta gente que está tan o más entusiasmada que tú, que le gusta lo que les estás enseñando, que les gusta todo, les han gustado los profesores, les han gustado muchísimo los miembros del jurado, gustan las instalaciones, entonces dices, bueno. Nosotros nos hemos empezado a relajar un poco y decir, bueno, parece ser que estamos bien.

—María José Rodríguez: Es un día muy emocionante porque además de llevar dos años trabajando en esto, creo que esto es una de las cosas que son muy diferentes y que lo hace precisamente diferente a OT. Es que los dos equipos, tanto el equipo de ellos como el equipo de Prime Video, adoramos el formato. Entonces, desde el primer momento lo hemos cogido con muchísimo cariño, con muchísimo respeto y con muchísima responsabilidad. Y lo que decía él, lo que enseñamos parece que gusta, que lo que recibimos es positivo, pues la verdad es que está siendo un día súper.

—TR: Sí, porque esto en televisión normalmente no es así, la respuesta de los medios y de las redes a veces no es tan positiva, pero en este caso estamos un pelín abrumados. Incluso, por ejemplo, esta mañana estábamos como expectantes, porque ya la aplicación de Operación Triunfo para que podáis votar, también desde Argentina, está ya disponible. Y sin haber hecho ningún tipo de anuncio, había 2800 personas y se la habían descargado, a la que hemos abierto y hemos dicho que ya se podía. Creo que vamos haciendo aproximadamente mil descargas cada cinco minutos y la última vez que he preguntado por dónde íbamos ya habíamos superado casi las 30.000 descargas de la aplicación. Todo esto son como detalles, informaciones que nos van a llegar o no de que hay muchas ganas de que realmente estamos trabajando en algo que la gente espera y que espera con gusto.

—Ahí me decían que estaban trabajando hace dos años en OT también en un salto al vacío, porque el programa o el formato hace tiempo que no estaba, pero, ¿cómo fue que se les ocurrió decir, bueno, hay que hacer esto y hay que hacerlo en Prime?

—TR: Bueno, mira, nosotros hace 20 años que hacemos Operación Triunfo, empezamos en el 2001. Hemos tenido muchas etapas después de la pandemia, pues el formato quedó libre y nosotros en las últimas ediciones que hemos hecho en España, pues, hay un peso digital muy potente. Nosotros somos muy fuertes en todo el mundo de redes sociales, en YouTube, y decíamos bueno, pues el futuro de este formato ya no pasa por la televisión lineal, si no pasaría por una plataforma. Pero claro, Operación Triunfo es un programa que tiene que hacerse en directo, entonces hay que ver qué plataforma está preparada o tiene posibilidades de hacer directos, de hacer un streaming en directo. Yo sabía que Amazon podía hacerlo porque en Francia ellos tienen la Liga de Fútbol y cada domingo, si tú quieres ver el partido en directo, lo ves por Prime. Y con María José hemos trabajado ya anteriormente, nos conocemos, hubo una charla, un poco informal, también, te digo. De decir: Oye, el formato de OT está libre. Pero ya sabéis que Operación Triunfo no tiene ningún sentido si no es en directo. Os habéis planteado en algún momento de empezar a emitir vosotros programas de entretenimiento en directo y como que la respuesta fue sí, a partir de aquí fue muy fácil. La respuesta fue sí, entonces había que ver cómo. Hemos estado dos años trabajando en la sombra para una vez que los dos equipos teníamos muy claro que el futuro de Operación Triunfo pasaba por Prime, era ver cómo sacábamos esto adelante. Y ha sido el trabajo que hoy culmina. Pero llevamos casi dos años dando dándole forma.

—MJR: Estábamos preparados. Sobre todo es que teníamos una posibilidad y una capacidad de hacer crecer el universo de OT y de brindar a los espectadores y a los fans algo que no tiene el resto de las plataformas. Todo el 360 que nosotros podemos hacer alrededor de todo el contenido extra en Amazon Music, en Twitch, con Alexa. Es que las capacidades que nos dan el tener Amazon.es para poder conseguir que el fan pueda vivir la experiencia de OT hasta en la cafetera, con la que desayuna, poder comprársela. Nosotros ofrecíamos unas posibilidades que solamente desde Amazon tenemos.

—¿Cuál es el principal desafío entendiendo que el público está migrando hacia las plataformas y que la televisión lineal dejó de ser lo que era?

—TR: El problema, si es que le podemos llamar problema, es ser el primero en algo. Nosotros seremos los primeros en abrir esta puerta del entretenimiento de una manera seriada. O sea, se han hecho experimentos puntuales de un evento que se retransmite, pero el hecho de hacer todos los lunes una gala de 90, minutos en una posgala de 45 minutos, y luego de martes a sábado cada día. Cada día del lunes a sábado hay una cita que durará 14 semanas, y hay que prepararlo, porque el público no está preparado a ir a la plataforma a por algo lineal. Y cuanto más gente se suma, veremos qué pasa, porque el mundo nos mira, pero si sale mal es una cagada mundial y por otro vamos a hacer historia, entonces va a ser historia del audiovisual por primera vez. Pues una plataforma decide emitir toda una serie de entretenimiento en directo, e intentamos manejar con sentido del humor e intentamos manejarlo también con un punto de inconsciencia, porque si somos conscientes de todo lo que ha pasado iríamos con temblores de piernas.