Tini habló sobre su salud mental en España

Tini Stoessel se encuentra de gira por España y en su recital de Barcelona confesó la situación que atraviesa este último tiempo.

La cantante se detuvo a hablar con el público unos minutos y afirmó emocionada: "Hace tres semanas veía muy lejano poder volver a subirme a un escenario. Fue una meta que me puse en mi cabeza. Poder estar acá es un gran logro y en gran parte tambien es gracias a ustedes por todo el amor que me dan. Muchas Gracias".

Días atras, la artista habia hablado en una entrevista con el medio español El Pais de su salud mental. "Literalmente hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama, tenía ataques de pánico, por diferentes razones mías, personales" confesó y agregó "No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme".

Asimismo, expresó que hace dos meses que hace terapia todos los días.

Por otro lado, se refirió a las críticas que recibió durante su adolescencia cuando protagonizaba a Violetta : "Se inventaron que estaba internada por un trastorno alimentario y yo estaba comiendo leche con galletas con mi mamá. Creo que es una herida que me hicieron desde los 15 años”.

"Ahora lo estoy tratando, tengo herramientas. Lo más fuerte es que no hay nadie más exigente conmigo misma que yo, para que los demás vayan a venir con exigencias", expresó Tini y añadió: "Suficiente es con lo que tengo dentro como para lidiar y salir a defender cosas que ni siquiera me he planteado".

En este contexto, algunos fans vincularon el dificil momento de Stoessel con el llanto de su novio, Rodrigo De Paul, durante uno de los conciertos, que se conmovió al ver la interpretación de la artista de la canción "Quiero Volver".