Tom Holland anunció su retiro temporal de la actuación

El actor británico Tom Holland, a pesar de ser muy joven, es un reconocido intérprete. Y ahora acaba de sorprender no solo a sus seguidores sino también al medio y a muchos de sus colegas, porque acaba de anunciar que se retira por un tiempo indeterminado de las filmaciones. Así las cosas, en una reciente entrevista expresó: “Hacer esta serie (por The Crowed Room) fue sin duda un momento difícil. Estábamos explorando ciertas emociones como nunca lo habíamos hecho. Además, mi papel como productor también, lidiando con los problemas cotidianos en cualquier rodaje, agregó un nivel adicional de presión”. Y agregó, tajante: “Llegó un momento en el que pensé que necesitaba un descanso. Desaparecí, me fui a México por una semana y pasé un tiempo en la playa y me relajé, y ahora me estoy tomando un año sabático y eso es el resultado de lo difícil que fue este espectáculo”, dijo para el medio internacional Extra.

La prensa especializada, que sigue de cerca el recorrido del actor, no dejó de señalar algo que el propio Holland ha manifestado en algunas entrevistas. Y es que esta reciente megaproducción lo ayudó a estar sobrio. Vale recordar que Holland manifestó reiteradas veces haber tenido problemas con el alcohol en el pasado.

En la entrevista con la prensa británica, en la que anunció su alejamiento temporario, amplió sobre el motivo que lo lleva a tomar esta decisión. “Aunque no fui ajeno al aspecto más físico del género de acción, creo que el aspecto mental me golpeó y me llevó mucho tiempo recuperarme para volver a la realidad. Recuerdo tener un pequeño colapso en mi casa y pensar: ‘Voy a afeitarme la cabeza. Necesito afeitarme la cabeza porque necesito deshacerme de este personaje’. Fue diferente a todo lo que había experimentado antes”, señaló. Y sentenció: “Me encantó producir, y yo no soy ajeno al trabajo duro, porque considero que cuanto más trabajás, mejor salen las cosas, y esa parte fue muy disfrutable (…). A pesar de eso, la serie me sacó fuerzas, me quebró, llegó un momento en el que pensé que ya era hora de tomarme un descanso. Estoy roto, ese papel me quebró”.