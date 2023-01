¿Un nuevo romance de Wanda?

En el universo de Wanda Nara nunca hay que dar nada por descontado, mucho menos creer que alguna historia suya encuentre su final y su cierre prontamente. Así las cosas: en apenas un par de días se relacionó su viaje repentino a Dubái con un nuevo amorío. Ella lo desmintió asegurando que su breve estadía en esas tierras se debía exclusivamente a temas laborales. Ahora, nuevamente, se insisten con los rumores de un romance.

Ya totalmente confirmada la separación con Mauro Icardi y despejada la situación con L-Gante (aunque se sigan coqueteando e histeriqueando a través de sus redes, para delirio de los fans de ambos y de los besos y caricias de fin de año), el nuevo nombre y hombre que empieza a aparecer con insistencia es el de Keita Baldé, excompañero de Mauro Icardi en el club Inter de Milán.

Durante la semana se instaló la posibilidad de un nuevo vínculo a instancias del periodista español Jordi Martín, quien aseguró que Wanda se encontraba en aquel país para encontrarse con el muchacho. Frente a ello, Wanda hizo silencio pero el que no calló nada fue su exmarido. Icardi insistió en que solo eran malhabladurías.

Pues bien, como dirían en el barrio, la cosa se picó. Porque el profesional del espectáculo, en contacto con un programa de panelistas, ratificó el affaire. “Te voy a dar un titular: Wanda Nara y Keita son novios”, expresó el hombre. Y agregó: “Simona (esposa de Baldé) ha recibido las fotos de Dubai pero no puede reaccionar (...) Yo he visto las fotos de Dubái. He visto en una habitación a Wanda con Keita. El viaje de Wanda lo paga Keita, él la invitó”.

Como si le faltara algún condimento a este asunto, el propio Baldé se refirió al tema. En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen, quién compartió lo charlado a través de su cuenta de Twitter, sostuvo: “Lo que hoy nos toca a nosotros, quizás mañana le toca a otro. ¿Cómo te pasa por la cabeza decir algo así?”. “Hemos pasado algún cumpleaños como compañeros de trabajo, un trato cordial”, añadió, haciendo alusión a su pasado compartido como camardas de equipo.

Volviendo a las declaraciones de Jordi, este fue aún más lejos y aseveró: “Wanda Nara y Keita están viviendo un romance. He escuchado audios donde Keita le habla con mucho amor. Pero Keita no se anima a dar el paso público porque Simona parece que lo tiene medio extorsionado por lo que me dicen”.

Lejos, bien lejos de la polémica, Wanda aprovechó para divertirse un poco, y lo hizo junto a su hija Francesca. A través de su IG, donde tiene millones de seguidores invitó a quienes estaban en línea a que le preguntaran algunas cosas.

Entre otras cuestiones, le consultaron si volvería a vivir a Argentina, y también la interpelaron acerca del amorío. La inquietud fue si tenía nuevo novio. Su respuesta, sin dudar, fue: “¿Nuevo novio? No, no tengo. Al menos yo no...”.