Un presente grandioso

A principios de febrero, la actriz Kristen Stewart fue nominada a los premios Óscar en la terna Mejor Actriz debido a su trabajo en la película Spencer, que fue dirigida por el chileno Pablo Larrain.

Llegado el momento de la celebración estelar, la mujer apareció en la escena pública con su nueva novia llamada Dylan Meyer. Si bien este vínculo lleva casi tres años, son contadas las veces en las que se han mostrado juntas. Esto fue una decisión tomada en conjunto debido a la exposición pública por ser dos personas que trabajan en la industria cinematográfica de Hollywood.

La actriz es un diamante y no cesa de triunfar. Además su último rol en la cinta sobre la princesa de Gales la consagró como la nueva figura de las actuaciones de culto.

Para esta ocasión, la mujer lució un look más relajado y optó por dejar de lado los clásicos vestidos de fiesta. Por el contrario, eligió un short de sastre, un saco negro y una camisa blanca, para ingresar al lugar con su larga cabellera rubia.

En segundo lugar, la novia que la acompañó por la alfombra roja eligió un look similar como un traje de brocato, rojo y con encaje negro acompañado por una camisa con tablitas. También con una melena al viento y con la cara con escaso maquillaje.

La revolución en los vestuarios de estas mujeres lograron acaparar las críticas positivas de los expertos en moda que celebran las nuevas tendencias.

Sin dudas, pudieron romper con los cánones de las etiquetas en eventos como este, llegando con una adaptación estelar de los atuendos e instalando estos looks.

Vale mencionar que se comprometieron en enero pasado y tienen planes de boda aunque no se sabe a ciencia cierta cuándo será la mentada celebración.

Siempre jugando con el misterio, Kristen brindó una entrevista al programa The late show with Stephen Colbert reveló: “Al casamiento podríamos hacerlo este fin de semana o algo así, no sé, y luego, pasar el rato con todos después”.