Un testimonio contra Gloria Trevi

Al consagrarse como cantante pop, Gloria Trevi se convirtió en una figura internacional. Ella se caracterizaba por sus letras audaces, sus movimientos sensuales y una relación íntima con su representante Sergio Andrade, que también manejaba a las coristas del proyecto, todas menores de edad.



Tras casarse, el hombre de negocios dio cuenta de la poligamia al relacionarse con las jóvenes cuyas carreras manejaba. Además, se convirtió en el padre de niñas y niños frutos de los vínculos con las menores de edad.



Al hacerse público este tema específico, los papás de estas jóvenes, que estaban emancipadas y viajaban por el mundo para triunfar en su carrera, tomaron cartas en el asunto y denunciaron los hechos.



Es por ello que, luego de una ardua búsqueda por parte de las autoridades policiales, lograron detener al matrimonio, que fue acusado de explotación sexual y tráfico de menores. De esta manera, cumplieron una condena en la cárcel y ahora una de las hijas de Andrade brindó su palabra al respecto.



La muchacha se llama Valentina de la Cuesta, tiene 21 años, es hija de la intérprete mexicana Karla y continúa sus pasos en la música. Lanzó una canción llamada Espectro nebular, que da cuenta de la carga de su familia por los sucesos de público conocimiento.



Sobre la terrible historia de vida de la que forma parte, esbozó: “Uno no puede desligarse de su pasado, porque tu pasado te pertenece. No tienes que vivir condenado a él, pero tampoco tienes que vivir pensando en esa tormenta como su fuera tu presente”.



Además, no tuvo pelos en la lengua al opinar sobre Gloria Trevi e indignarse sobre la falta de memoria de los ciudadanos coterráneos: “Me duele que México no tenga memoria. México ha olvidado los actos de ciertas personas, los actos de alguien que la gente tiene aquí, porque México se le ha olvidado”.