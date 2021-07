Wentworth Miller, protagonista de Prison Break, fue diagnosticado con autismo a los 48 años

El actor Wentworth Miller, conocido por su papel protagónico en la serie Prison Break, publicó un extenso posteo en Instagram relatando como a sus 48 años fue diagnosticado con autismo.

“Como a todo el mundo, la vida en cuarentena me ha arrebatado ciertas cosas. Pero en la soledad/aislamiento, me he encontrado con regalos inesperados. Este otoño hará un año desde que recibí mi diagnóstico informal de autismo”, comienza el texto que está acompañado de una imagen completamente blanca. En un principio, el actor que interpretó al icónico Michael Scofield, se realizó un “autodiagnóstico” que derivó luego en un “diagnóstico formal por parte de profesionales”.

“Fue un proceso largo y deficiente que necesitaba de constante actualización. En mi opinión. Soy un hombre de mediana edad, no un niño de cinco años. Y reconozco que el acceso a un diagnóstico es un privilegio del que muchos no disfrutan. Digamos que fue un shock, pero no una sorpresa. Hay una narrativa cultural familiar hoy en día (en la que he participado) que dice: ‘La figura pública comparte A, B y C públicamente, dedica su plataforma a D, E y F.’ Bien por ellos. Y eso no es necesariamente lo que va a pasar aquí. No sé lo suficiente sobre el autismo. (Hay mucho que saber)”, expresó.

“En este momento, mi trabajo parece consistir en cambiar mi comprensión, reexaminando cinco décadas de experiencia vivida a través de nuevos ojos. Eso tomará su tiempo. Mientras tanto, no quiero correr el riesgo de convertirme de repente en una voz fuerte y mal informada. Históricamente, otros han hablado de la comunidad #autista (esto sí lo sé). Han hablado por ella. No deseo hacer más daño. Sólo quiero levantar la mano y decir: ‘Estoy aquí. He estado (sin darme cuenta)’”, agregó sobre cómo el diagnóstico lo ayudará a entender varios aspectos de su vida.

Además, se ofreció a pasar contactos de cuentas en redes sociales que son “inspiradoras” sobre el tema: “Luchando contra el estigma. Estos creadores (algunos bastante jóvenes) hablan de los puntos relevantes con más conocimiento / fluidez que yo. También me han estado educando. Ese es el alcance de lo que me dispongo a compartir en este momento”.

Para finalizar, aseguró que “esto no es algo que cambiaría. No. Ser autista es algo fundamental para quien soy y para todo lo que he logrado, expresado”. Y agregó: “También quiero decirles a las muchas (muchas) personas que consciente o inconscientemente me proporcionaron esa ayuda extra o espacio a lo largo de los años, permitiéndome moverme por el mundo de una manera que tenía sentido para mí, tuviera o no sentido para ellos, gracias. Y para aquellos que tomaron una decisión diferente... bueno. La gente se dará cuenta. Otro regalo. W. M.”.