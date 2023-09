William Levy, muy cerca de su ex

La pareja de William Levy ha atravesado una crisis que no pudieron superar por lo que hace unas semanas anunciaron su separación definitiva. Es más, a fines de julio pasado, el hombre de origen cubano decidió dar a conocer las noticias sentimentales sobre su estado sentimental y es por ello que tomó las riendas de su cuenta de Instagram y anunció: “Yo estoy solo. Créanme que tengo más de una razón para estarlo... Del futuro no sé. Por ahora enfocado en mis hijos y mi carrera. Se les quiere”. Asimismo, intentó despejar la relación que se le adjudica con su compañera en una novela que no es otra que su colega Samadhi Zendejas.

Por otro lado, de forma reciente el actor fue visto con su exmujer y los herederos en común paseando por las calles de Miami y esto acarreó rumores que estarían dándose una oportunidad en el amor. Los famosos no se escondieron, por el contrario, posaron ante las cámaras y estaban acompañados por una amiga en común que decidió unirse a este viaje.