Yanina Latorre reveló detalles sobre la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro

En las últimas semanas se rumoreó la separación entre el conductor Jorge Rial y la periodista Romina Pereiro. Diversas especulaciones circularon en los medios hasta que finalmente el ex líder de Intrusos rompió el silencio y confirmó en su programa radial que está separado de su esposa hace meses.

Yanina Latorre, panelista de LAM, hace días que viene ocupándose del tema, revelando detalles de la separación a través de sus redes sociales.

En el día de ayer, Latorre utilizó su cuenta de Twitter para contar nuevos datos relevantes sobre el fin de la relación entre Rial y Pereiro.

"La crisis entre JR y RP empezo hace mas de un año. En octubre se pudre todo y empiezan el divorcio. El se va de la casa. Ella se queda. Todo acordado con abogados", comenzó a detallar en un hilo de Twitter.

La panelista también reveló que el divorcio "ya está cerrado" y que la semana que viene firmarían el documento legal.

Por otro lado, Latorre señaló que Rial estaría manteniendo una relación oculta con otra periodista, Alejandra Quevedo (C5N y Radio 10), y se verían a escondidas en el departamento en el que el se mudó recientemente. También precisó cómo se conocieron:

"JR y Quevedo no se muestran. Ella lo va a ver seguido después de su programa q termina 1 am. Pero no se queda, vuelve a su casa porq tiene 1 hija. JR y Quevedo se conocieron por Kampfer y además el se tatúa con el ex de ella", afirmó Yanina.