1° Encuentro de Organizaciones por la Discapacidad: hacia una red local de trabajo conjunto

El Partido de La Costa fue sede del 1º Encuentro de Organizaciones por la Discapacidad, una jornada impulsada por la Secretaría de Desarrollo Social y Familia, a través del Área de Discapacidad, que tuvo como eje central la construcción de lazos y el fortalecimiento del trabajo colectivo.

La iniciativa reunió a instituciones locales y a la Dirección de Discapacidad, en un espacio de presentación formal y de intercambio de experiencias sobre las realidades del territorio. Allí se compartieron necesidades y desafíos, se reconocieron puntos en común y se trazaron los primeros acuerdos para trabajar de manera articulada.

Entre los avances, se destacó la propuesta de conformar una Red Local de Organizaciones y la creación de un recursero colectivo con información actualizada sobre servicios, prestaciones y recursos vinculados a la discapacidad en La Costa, junto a una agenda de eventos y actividades futuras.

La directora del Área de Discapacidad, Viviana Gabriele, subrayó: “El encuentro nos mostró la fuerza del trabajo colectivo. Escuchar a cada organización nos permitió reconocer necesidades comunes y oportunidades de colaboración. Lo más valioso fue confirmar que existe una voluntad compartida de sostener este espacio en el tiempo y avanzar hacia acciones conjuntas que fortalezcan nuestro propósito común de generar un impacto positivo en la vida de las personas con discapacidad en nuestra comunidad”.

Finalmente, Gabriele señaló que este primer encuentro marcó “el inicio de un camino compartido: escucharnos, reconocernos y proyectar acciones conjuntas que fortalezcan el trabajo de cada organización. El desafío hacia adelante será sostener y consolidar estos lazos, porque sólo en red se pueden garantizar más apoyos, más accesibilidad y una comunidad para todos y todas”.