Algunos sí, otros no: así comenzó la liberación del barbijo

En el primer día de no obligatoriedad del uso de tapabocas, muchas personas en la ciudad de La Plata se inclinaron por seguir usando en la vía pública el barbijo.

“Yo lo sigo usando y me sigo cuidando. Aunque veo que está bien la medida de querer sacarlo al aire libre porque con el avance de la vacunación estamos un poco más protegidos”, comentó Mabel en la zona de La Loma, ante una recorrida que hizo diario Hoy.

Marisol, la mamá de una nena de un colegio privado de la zona de La Loma, salió sin el tapabocas a la calle y recordó: “Desde el 1° de octubre no es obligatorio, aunque cuando me acerque a la puerta de la escuela me lo voy a poner para que otras personas no se sientan incómodas”.

En un seguimiento que realizó diario Hoy ayer por las calles de La Plata, seis de cada diez personas aproximadamente siguieron usando el tapabocas en la vía pública.