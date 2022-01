Año nuevo, problemas viejos en Barrio Aeropuerto

Muchos vecinos del sur de La Plata levantaron la copa el viernes a la noche pidiendo por mejoras y soluciones en el sistema cloacas y distribución del agua. Pero siguieron los problemas y se generaron reportes en las primeras horas del año 2022.

Tal es el caso de lo ocurrido en la esquina de 6 y 600, Allí, varios vecinos salieron a la calle a brindar y saludar a otras personas del barrio en las primeras horas del 1 de enero y tuvieron que saltar un enorme charco de agua, que ganó protagonismo en esta esquina desde mediados de 2020.

“Han venido a hacer una obra para mejorar la calle 600, pero quedó a desnivel en la esquina. Es por eso que siempre se acumula agua cuando llueve y es muy difícil que se vaya”, reconoció ayer, en el primer sábado del año, uno de los comerciantes más antiguos del lugar, que invirtió en el rubro de la carne en la esquina de 600.

Además, también varias personas en distintos puntos de La Plata reportaron falta de agua en el primer sábado caluroso que tuvo el 2022.

El problema ha dejado de ser una simple queja aislada de algunos grupos de vecinos de La Plata y derivó a intervención de una parte de la comuna, que convocó a una reunión con autoridades de ABSA y Edelap sobre el final de la semana. Se intentó comprometerlos con mejoras durante el mes de enero, cuando se descuenta que llegarán las temperaturas más altas del año.

“Después de que estuvo el diario tuvimos agua, no la presión que tuvimos antes. Tuvimos agua pero solo 15 días, después volvemos a lo de siempre: un hilito durante todo el día, un poquito de presión durante la noche. Y ahora hace más de una semana que no tenemos una gota. Mi marido se va a trabajar a las 6 de la mañana y abre la canilla del frente que la tengo a 30 centímetros del piso y no sale ni una gota”, contaron en el lugar.

“El otro día la abrió a las 6 de la mañana y yo fui a las 9 y no se había llenado ni un cuarto de balde de 20 litros, nada. Tengo el lavarropas lleno hace tres o cuatro días y no puedo ponerlo en ningún momento. Vamos a buscar agua a la casa de los vecinos lejanos, parientes y lo mismo para bañarnos”, expresó Alejandra, otra vecina de calle 12 entre 607 y 608, también de la misma zona sur de la ciudad y a pocas cuadras del aeropuerto de La Plata.

“Es un desastre, llamamos a ABSA y no nos sabe decir la persona que nos atiende qué está pasando y te da un número de reclamo. Intenté con la página y dice ausente. Y nos dicen el radio donde están trabajando pero no es donde a nosotros nos afecta. Y lo que vinieron a arreglar o estuvieron arreglando, pero nosotros vemos que no están arreglando nada. Hubo un tiempo que había una seguidilla de camionetas de ABSA por todos lados, pero ahora nada. Y los pozos que hicieron quedaron como los dejaron, todos destapados”, relató la vecina.

Cabe recordar que a finales del 2020, la Provincia anunció una inversión millonaria para mejorar el sistema de abastecimiento de agua con nuevas obras en una de las plantas de ABSA en la región, pero el trabajo tiene un plazo de ejecución de 36 meses, por lo que se prevé que los resultados lleguen recién a finales del 2023.