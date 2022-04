Calzado bueno a un precio razonable: ¿tarea imposible?

Si hay algo lindo, además de ser indispensable para caminar, es tener un buen calzado. Que sea cómodo, liviano, si es zapatilla; que no sea tan duro si es zapato de cuero. Que ayude a nuestra postura y a caminar correctamente. Diario Hoy preparó un informe, primero basado en internet; y luego caminando la ciudad, yendo a zapaterías, casas de deportes y, por supuesto, buscando la opinión de la gente, para poder llevar a ustedes, lectores, las posibilidades con que se encuentra uno a la hora de pensar en lo pies.

Internet

En el caso de zapatillas para hombres, al detenerse en las dos marcas más conocidas, el precio de las deportivas arranca en los $12.000, con varios modelos, desde las más urbanas a las de running, pudiendo alcanzar los $30.000.

Pero en ese mismo mundillo de internet se puede encontrar oferta más barata, además de la diversidad, teniendo en cuenta que quizás con el precio y la marca se reste en calidad. En el caso de la marca argentina que popularizó las zapatillas de lona allá por los lejanos 90, su sitio web ofrece lindas zapatillas a precios mucho más accesibles, sin restar en calidad, tanto para mujeres como para hombres. Sus precios parten de los $7.000.

En los sitios especializados en ventas de todo tipo se ofrece mucho calzado de marcas desconocidas. Este puede verse bien en una foto, pero el precio, para lo que se maneja hoy en día, hace dudar de la calidad del producto.

Para los niños los años pasan, pero el costo del calzado siempre es caro. No obstante, cuentan con la ventaja de tener muchísimas opciones, entendiendo obviamente que no todas cumplan el requisito calidad/precio. Internet es un mundo para encontrar el calzado de niños menos convencional. Especialmente, aquellos decorados con motivos de animé y hasta de películas, que se convierten en preciados objetos para los más bajitos.

Zapaterías

En caso de las zapaterías empieza a verse la mano del zapatero, y por lo tanto el precio de su trabajo. Recorriendo calle 12, diario Hoy se acercó a dos de las zapaterías más viejas de esa zona para comparar precios y, sobre todo, poder obtener alguna declaración de un cliente. En este marco cabe destacar que los productos en cuero realmente subieron muchísimo.

Unos borcegos, que en este caso pueden ser unisex, pueden estar por encima de los $20.000 pesos. Justo de eso nos habló una clienta, Micaela, quien acababa de salir de una zapatería un tanto frustrada: “El mes pasado los borcegos salían $18.000. Como no me alcanzaba esperé un mes, vine ahora, y salen $21.500. Ni la empleada me supo decir por qué aumentó. La verdad es que con estos precios es todo una vergüenza”.