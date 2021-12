Cómo funcionarán los servicios públicos durante las fiestas

Como suele ocurrir durante estas fechas, los principales servicios públicos modificarán sus horarios por las Fiestas de fin de año y funcionarán con un esquema reducido.

De acuerdo con la información aportada por Trenes Argentinos, tanto el 24 como el 31 de diciembre las líneas de ferrocarril que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires terminarán antes sus recorridos.

Por otro lado, el Subte y el Premetro prestarán un servicio reducido de 6 a 21.30 los 24 y 31 de diciembre, y durante Navidad y Año Nuevo circularán con horario de domingo, es decir, de 8 a 22. Los colectivos funcionarán durante todas estas fechas, pero con el esquema de feriados.

Con respecto a los servicios esenciales, el gobierno aseguró que continuarán funcionando, aunque podrían presentarse ciertas demoras en la atención.

Mientras que las sucursales bancarias permanecerán cerradas el 25 de diciembre y el 1 de enero y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) instó a dar asueto también el 24 y 31 de este mes. No obstante, mediante los canales electrónicos, se podrán realizar algunas operaciones.

Respecto a los servicios de salud, durante todo el fin de semana funcionarán las guardias y el SAME. Las Unidades Febriles de Urgencia, al igual que los centros de testeo, abrirán de 8 a 14hs el viernes 24 y de 14 a 19hs el sábado 25. Las sedes del dispositivo DetectAR funcionarán con atención específica el viernes 24 y permanecerán cerradas el sábado 25.

Por otra parte, el viernes 24 no habrá servicio de recolección de basura, pero sí la habrá el sábado 25 a la noche. Se solicita no sacar residuos durante ese día para que no se acumule en los contenedores. A su vez, tampoco habrá recolección de reciclables el viernes 24 y el sábado 25.