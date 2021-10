“Creo que de ninguna manera vamos a pasar la situación que tuvimos hace pocos meses”

La campaña de vacunación continúa con éxito en todo el país. La baja de la ocupación de camas de terapia intensiva no deja de ser un reflejo de las medidas de cuidado y de las políticas ejecutadas por el Gobierno para incentivar la inoculación de todos los ciudadanos.

“El Covid-19 básicamente desapareció de las terapias intensivas, aunque tal vez en la última semana haya habido algunos casos aislados. Particularmente, en mi terapia intensiva hace más de un mes y medio que no tengo ninguna internación. Esto se debe a que los contagios disminuyeron drásticamente”, le expresó a diario Hoy el médico Arnaldo Dubin.

El profesor e investigador de la Universidad Nacional de La Plata remarcó que nos encontramos en una nueva etapa: “En lo que parece ser un comienzo de una tercera ola”.

Sin embargo, el reconocido profesional señaló: “De ninguna manera vamos a pasar la situación que tuvimos hace pocos meses porque ahora hay una parte de la población importante que está vacunada y otra que ha tenido la enfermedad. Pero también hay que tener presente que algo más del 50% de la población está con el esquema de vacunación completo”.

Pese a que los contagios de coronavirus están creciendo y en la última semana la suba fue en promedio del 30% para los casos diarios, el alivio en las salas críticas y la continuación de la vacunación en menores de 3 a 11 años son claves para que no vuelva a colapsar el sistema de salud.

“En la ciudad de Buenos, después de una disminución continua, el número de contagios en las últimas dos semanas comenzó a aumentar”, marcó Dubin y agregó: “Y si bien en términos absolutos el número de contagios es muy bajo comparado con los que tuvimos en los picos, hacía dos meses que no había este número de contagios. Y está aumentando en forma progresiva”.

Variante Delta

“La variante Delta es la más contagiosa y la que necesita el esquema completo. Está creciendo. Aunque no lleguemos a la situación de colapso sanitario abierto que tuvimos en el pico de la segunda ola, sí va a aumentar la internación en terapia intensiva, va a haber más pacientes graves y también más muertes”, precisó el experto.

En relación a la vacunación en niños y niñas, afirmó: “Lo que sé es que la vacuna es absolutamente segura, no hay ningún problema con vacunar a los chicos y es muy importante hacerlo”.

A su vez, el jefe de terapia intensiva del Sanatorio Otamendi se mostró preocupado por el contexto de flexibilización y el incumplimiento de protocolos en algunas actividades. “Me parecen peligrosas. Lo de las canchas de fútbol para mi gusto es inaceptable. ¿Vieron el debate del otro día en la televisión? Más de la mitad de la gente que estaba ahí no usaba barbijo en un ambiente cerrado. Me parece que estamos en la cola de la pandemia, falta poco, tal vez los últimos meses, deberíamos redoblar el esfuerzo”, enfatizó.

“En Inglaterra en este momento está habiendo hasta 50.000 contagios por día, una barbaridad y sin embargo no están viviendo la sobrecarga del sistema sanitario que tuvieron antes. Confío en que, si bien lamentablemente va a haber más internaciones, esto no va a ser lo que vivimos ni remotamente. Yo confío en que no vamos a pasar las zozobras que vivimos antes”, concluyó.