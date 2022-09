Dos alumnas del Colegio Nacional avanzan en la Olimpíada Argentina de Química

Las estudiantes Aylen Moraña y Angelina Flores, que cursan el cuarto año en el Colegio Nacional de La Plata, se encuentran participando de la 32º edición de la Olimpíada Argentina de Química y, en la jornada de mañana, disputarán el tercer examen zonal en Lomas de Zamora.

En diálogo con Diario Hoy, las estudiantes se refirieron a la competencia, la importancia de la materia y la preparación para lo que queda de las olimpíadas.

“Nos enteramos a principio de año por nuestra profesora de química. Nos dijo que se iban a comenzar a dar clases para preparar a los chicos, y algunos de mi curso se coparon. Algunos fueron a unas clases y ya no les gustó, pero Angelina y yo las seguimos con algunos chicos más de diferentes edades y colegios”, contó Aylen Moraña.

La joven expresó: “En base a nuestros conocimientos nos fueron separando por niveles. Primero, fueron aproximadamente dos meses haciendo unas guías de ejercicios para estudiar para el primer examen. Y así seguimos a medida que íbamos aprobando. Ahora tenemos el tercer examen, el zonal, en Lomas de Zamora”.

En caso de avanzar en el certamen, la primera semana de noviembre las alumnas tendrán la cuarta y última prueba en Córdoba.

El Programa Olimpíada Argentina de Química constituye un conjunto de acciones promovidas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, cuyo fin es el de contribuir a mejorar las condiciones para la enseñanza de la química en los niveles preuniversitarios de todo el país.

Algunos de los objetivos son: estimular la creatividad y el interés de los alumnos por la química, promover un mejor conocimiento de la inserción de la química dentro del panorama de la actividad científica y de las actividades humanas en general e identificar a los jóvenes que muestren actitudes y talentos especiales con el fin de orientarlos y apoyarlos en sus estudios.

Consultada sobre la química y las características de la asignatura, Aylen manifestó: “Me copó la idea de entrar a las olimpíadas porque en la materia me estaba yendo bien y me gustaba, me parecía interesante. Vi las olimpíadas como una oportunidad de probar algo nuevo, pensaba que no tenía nada que perder intentando. Fui la primera clase con una amiga y me re copó, me entretenía hacerlo. Mi amiga dejó, pero yo seguí y ahora la verdad me gusta ir aprendiendo cosas nuevas que en el colegio por lo menos hasta ahora no me habían enseñado; y aunque no sé si quiero estudiar algo relacionado con eso, me va abriendo caminos”.

En tanto, Angelina Flores, la otra de las jóvenes que también continúa en la competencia, remarcó que tomó la decisión de anotarse basándose en lo siguiente: “Es mi materia favorita, me gusta y me resultan interesantes sus contenidos. También me iba bien y se me hacía fácil, por lo que decidí intentarlo y probar. Cuando me anoté me puse una meta, un propósito que quiero cumplir, más allá de los altibajos. Cuento con el apoyo de mi familia. Además, es algo a lo que me quiero dedicar”.

Al respecto de la nueva prueba, Angelina comentó: “Hay que repasar bastante, ya que es una instancia complicada y el nivel es alto. Estoy nerviosa, ansiosa y a la vez satisfecha con mi recorrido, más allá de si paso o no a la última instancia”.

Y Aylen concluyó: “Seguimos yendo a las clases dos veces por semana, donde nos van explicando los distintos temas. Vamos haciendo ejercicios y repasando, intentando avanzar todo lo que podamos para poder llegar bien con los tiempos”.