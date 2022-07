El centro, asediado por una banda que pincha gente sin que nadie controle

Ocurrió el domingo a las 5 en calle 8 entre 46 y 47, donde un grupo de menores que venden pañuelitos descartables, ante la negativa de la gente a comprar, pinchan a estas persobas con alfileres, agujas u otros elementos punzantes.

Así lo advirtió Norma, quien contó, en contacto con este multimedio, que le había sucedido a su hija en el centro de la ciudad. “Es muy grave lo que está pasando, llamé a Control Urbano y me dijeron que no pueden hacer nada. Y también al 911, donde me contestaron que no se los puede tocar porque son menores de edad”, comentó con preocupación la madre.

Además, luego del hecho y porque le había quedado la marca, se acercaron a un centro de salud para ser atendida, ya que no se sabía con que le habían provocado la herida.

“Las autoridades de control no tienen herramientas para actuar, no saben de qué manera manejar la situación. Esos nenes no deben estar trabajando, hay un abandono de todo, terrible”, concluyó.