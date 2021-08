El Cerro Catedral a pleno tras la llegada de la nieve

Luego de un comienzo de temporada preocupante por las altas temperaturas y la falta de nieve, Bariloche comenzó a teñirse de blanco a mediados de agosto trayendo alegría a los turistas y residentes.

Durante este jueves, cientos de personas se acercaron al Cerro Catedral que, gracias a las intensas nevadas de la madrugada, amaneció más de medio metro nuevo de nieve.

"Gente ha habido mucha. Lo que pasa es que al principio no ha habido nieve entonces la gente que viene al Cerro, si no hay nieve no puede esquiar. Y nosotros no podemos trabajar. En este momento por suerte vino la temporada de nieve", dijo en diálogo con este multimedio Raúl, dueño del parador Epic, ubicado a 100 metros de la base del Cerro. "Esperemos que dure la nieve hasta octubre", expresó.

Varios turistas se han sorprendido al ver la fila de gente para ingresar al Cerro. Mumba y Vane, recién llegadas de Entre Ríos, aseguraron a Diario HOY que no se imaginaban esa cantidad de personas pero que "está precioso el día así que vale la pena la espera".