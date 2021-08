Vecina de Los Hornos reclamó ante Desarrollo Social

Una vecina de Los Hornos pide ayuda ante Desarrollo Social para poder resolver el problema edilicio en su casa ya que tiene problemas en el techo de la vivienda.

De Desarrollo Social le aseguraron que los materiales ya fueron entregados pero, al revisar los registros, los materiales terminaron en manos de otra persona que comparte el apellido.

Es por eso que Mariela Oviedo pide que se investigue ya que sospecha que su caso quedó envuelto por la corrupción:

"Me mandaron cal, cemento y arena, pero no me sirve de nada porque tengo que resolver el problema del techo", aclaró Oviedo y agregó "la municipalidad figura que un tal Oviedo recibió el material pero era otra calle y otro nombre", detalló.

"¿Donde están las cosas que me tenían que entregar y no se me entregó?, nadie da la cara", concluyó indignada.