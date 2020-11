El inventor de la temporada

Pablo Silva vive en La Paterna y se hizo conocido en el 2000, cuando terminó ofuscado un partido de fútbol con excompañeros del colegio después de que el adelantamiento de la barrera le ahogara un grito de gol.

Esa anécdota fue el origen de su primer invento: un aerosol evanescente para ponerle un límite a la barrera. Años después lo patentó, lo empezó a usar la AFA y también la FIFA, y en el 2014 se usó por primera vez en un mundial de fútbol.

Ahora, el periodista y emprendedor argentino patentó un Demarcador Ecológico de Zonas (DEZ) para delimitar áreas al aire libre y guardar distancias seguras para evitar los contagios durante el verano; lo hizo en Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y en Derechos de Autor.

En diálogo con Hoy, Pablo Silva contó detalles del producto que creó y que aspira a ser la vedete de la temporada de verano 2021.

—¿Cómo nació y para qué sirve el Demarcador Ecológico de Zonas?

—El DEZ es una idea subsidiaria de una idea madre, que es el aerosol que se usa en el fútbol. Es como un hijo de esa idea. La pandemia, entre muchas otras cosas, nos proporcionó tiempo y durante este tiempo pensé en la posibilidad de hacer un demarcador ecológico para poder señalizar correctamente el distanciamiento social. Trabajamos muchísimo la parte de laboratorio porque, aunque ocularmente parece algo fácil y sencillo, no lo es. Fue un proceso que llevó cuatro meses de trabajo.

—Pensaste en el verano en pleno invierno: te anticipaste a lo que iba a pasar.

—Sí, se presumía que la situación iba para largo. Si bien tiene forma de aerosol es un Demarcador Ecológico de Zonas (DEZ). Es parte de un sistema cuya aplicación va a ayudar a garantizar que se cumpla el distanciamiento social porque se acerca la temporada y, sin vacuna, se presume una temporada de verano difícil.

—No es exclusivo para usar en arena, también se puede usar en otras superficies.

—Sí, exacto. Si bien es así, fundamentalmente fue diseñado para ayudar en el distanciamiento en las playas. Esta temporada, al no haber nocturnidad, estimamos que el principal foco de contagios va a estar dado en las playas. Creemos que con el uso de esta herramienta se va a ayudar a cumplir efectivamente con el distanciamiento social. Creemos que usándolo se van a poder disminuir las muertes, evitar la saturación de las unidades de terapia intensiva y que colapse todo el sistema sanitario de la costa.

—Es ecológico porque no daña el medioambiente, la capa de ozono ni la piel. ¿Qué más podés contar de su composición?

—Es un producto ecológico; no es pintura y no contamina el medioambiente. Es un producto cosmético que está hecho con materiales aprobados por la ANMAT. Tanto para adultos, como para niños y para animales, no hay riesgo. No hay ningún tipo de toxicidad. Es una laca que se deposita sobre la arena y la absorbe e impide la volatilidad. La mielina es lo que le da el color. Puede durar más de 24 horas siempre y cuando no se pise. Incluso soporta la lluvia.

—¿Creés que el DEZ puede ayudar a poner en movimiento un sector como el turismo, sin dudas uno de los más golpeados por la pandemia?

—Sí, la rueda comercial es un factor importante. No solo que los comerciantes necesitan trabajar sino que la gente necesita descansar. La gente que pueda va a elegir ir a los lugares que ofrezcan más seguridades; entonces, si un balneario tiene un sistema de prevención y distanciamiento, es una garantía.