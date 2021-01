El terremoto que sacudió San Juan se sintió en la ciudad

Se viralizaron imágenes y videos de cámaras de seguridad del interior de los hogares que dejaron en evidencia el temor de miles de familias. Se vieron autos y motos que encendían sus alarmas, sillas y mesas que se arrastraban, además del agua de las piletas que se movía como si fuera el mar.

El sismo de 6.4 grados en la escala de Richter que se registró el lunes a las 23.56 hs. cerca de la localidad de Villa Media Agua, en San Juan, provocó heridos y grandes daños materiales. También se sintió con diferente intensidad en Córdoba, Mendoza y Chile. El movimiento, mucho más leve, llegó también a Buenos Aires.

“Ese número (6.4) lo que representa es la cantidad de energía que se liberó en el foco, es una magnitud moderada a alta. El terremoto ocurrió en una profundidad de ocho kilómetros, lo que significa que el foco donde se produjo está ocho kilómetros por debajo de la superficie”, le contó a diario Hoy María Laura Rosa, doctora en Geofísica, especialista en Sismología, docente e investigadora en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la UNLP.

“Nosotros lo consideramos un terremoto superficial y por lo tanto, al ser de una magnitud tan importante y cerca de la superficie, fue muy sentido por la población”, agregó.

Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) los más significativos fueron a las 00:03 hs. con 4.3 de magnitud, a 53 kilómetros de Villa Media Agua y con una profundidad de 10 kilómetros. Mientras que a las 00:37 hs. hubo otro con 4.9 de magnitud, a 51 kilómetros de la misma localidad donde se registró el sismo anterior.

“Suele ser un terremoto de tipo destructivo. San Juan es una ciudad que está muy bien preparada desde el punto de vista edilicio para este tipo de catástrofes”, sostuvo Rosa. Ayer se seguían notando réplicas, pero de menor impacto.

El 15 de enero de 1944 se desató el recordado y fatídico terremoto que causó miles de muertos, pero la profesional afirmó que no tiene nada que ver la temporada ni que ambos hayan ocurrido en el mismo mes. “Hasta ahora no hay nada demostrado que indique que la temperatura esté relacionada. De hecho, San Juan tuvo otro terremoto de características similares al de 1944 en noviembre de 1977”, recalcó.

En relación a lo que vivieron algunos vecinos de nuestra región, la investigadora aseguró que en estos casos “normalmente se suelen sentir más en los edificios altos”.

Así se lo confirmó a este multimedio una vecina que vive en un departamento cercano a Plaza Italia. “Se movieron las luces, fue cuatro minutos antes de las doce”, contó.

Cuidados

Consultada sobre cómo actuar ante un terremoto, Rosa manifestó: “Lo importante es tener calma y hay que tratar de seguir un plan de emergencia. Si sos residente de San Juan seguramente ese plan lo vas a conocer porque el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) continuamente está publicando los planes de emergencias para estas situaciones”.

Además, indicó que hay que “escuchar a la gente local , que es la te va a saber recomendar la situación. Lo importante es no tener que permanecer en un lugar donde pueda haber objetos que puedan caerse y provocarte algún daño, no salir a los balcones y no utilizar ascensores”.

En caso de estar en un supermercado o donde haya mucha gente, se sugiere permanecer quieto en un primer momento y luego ir de manera ordenada a la salida. También es recomendable cerrar las llaves de gas y dirigirse a lugares a cielo abierto.