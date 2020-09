Es hincha de Estudiantes y pincha ratas para limpiar cuadras en Los Hornos

Por casualidad o consecuencia, Sandro Barrios es hincha de Estudiantes y tiene que andar pinchando ratas para limpiar las veredas de la calle 72, que desde 143 hasta 146 no están asfaltadas. Por esta zona de La Plata atraviesa una parte del arroyo El Regimiento, lo que hace que el pavimento no esté firme, la calle 72 sea muy angosta, y la falta de una recolección eficiente de residuos lleve a que se acumule mucha basura en el lugar.

En una nueva recorrida por los puntos más vulnerables de las calles platenses, este vecino, que se ganó el respeto del resto a fuerza de trabajo durante muchos años, no dudó en levantar una rata con la mano para dejar en evidencia el estado calamitoso de la zona en plena pandemia de coronavirus.

“Vengo de arreglar una canilla de la esquina para intentar que pierda menos agua”, cuenta, mostrando sus manos sucias por desechos cloacales que no son arreglados ni atendidos en esta zona de La Plata, en donde los vecinos se embarran literalmente los pies para vivir mejor.

“Acá tengo el comedor en donde repartimos bolsones de alimentos que nos dio la gente de Nación. Hoy decidimos pegar una cartulina con las leyes que nos amparan y que no se están respetando: la Ley 22.431, la 24.404 y la 24.013, que es la Ley de Discapacidad. Mi nieto (Benjamín Cabrera) tiene una discapacidad y sus padres vivían del sueldo que tenían por trabajar en la cooperativa, que nos han sacado, para limpiar la zona. Ahora no solo está sucio el barrio, sino que además nos quedamos sin nada, y el nene no tiene ni siquiera una asistencia social”, comentó Barrios, apuntándole a un letrado a quien identificó como “Lucas”, quien habría sido el responsable de impulsar los cambios en la forma de ordenar la limpieza en esta zona de La Plata.

“El Colo”, como se lo apoda, trabajó durante muchos años en la zona, y se considera una persona que no responde más que a los vecinos, ya que no tiene compromisos con ningún partido político. Sin embargo, mientras arregla una pérdida de agua en la esquina de 144 y 72 con sus propias manos, aguarda que llegue la solución para su familia, haciendo hincapié en su nieto, que requiere de una obra social para ser asistido.

Mientras espera una solución, Sandro Barrios seguirá pinchando ratas, sin que esto nada tenga que ver con su afinidad por Estudiantes.