Fue a la cama solar y terminó con graves quemaduras

Una joven decidió tomar dos sesiones de cama solar para prepararse para un casamiento al que estaba invitada y terminó con graves quemaduras. El hecho ocurrió en un local de Villa Pueyrredon al que fue porque habia una promoción de "2x1", según contó en el lugar le dijeron que "iba a quesar un poco roja" pero se hizo las dos igual.

Paula, quien casi acaba internada, publicó en su cuemta de Twitter lo que le ocurrió: "Lo cuento porque de verdad la estoy pasando muy mal. Es insoportable el dolor, tengo el 90% del cuerpo quemado en carne viva. No puedo dormir, ni sentarme, ni siquiera puedo parpadear porque me queme hasta los párpados, no puedo vestirme sola”, detalló.



Al salir del solarium parecía que todo marchaba normal pero dos horas después su piel comenzó a ponerse muy colorada. “A las tres horas tenía fiebre y temblaba como si hicieran 10 grados bajo cero. Me bajaba la presión, quería vomitar, no podía tomar líquido ni comer”, recordó.

Esa noche durmió poco pero los problemas r3ales comenzaron almotro día: “Apenas me levanté casi me desmayo por una bajada de presión y muchas ganas de vomitar. Tenía que ir a cursar al hospital y no me podía ni sacar el pantalón, ni caminar, ni extender las piernas así que decidí ir a la guardia”, contó.

Paula se acercó al Hospital de Quemados en donde constataron que estaba deshidratada y luego de aplicarle cremas y analgésicos por via intravenosa la dejaron volver a su casa.

Finalmente la joven reflexionó: "No vale la pena para nada someterse a esa pelotudez solo por un poco de color. Y si van, vayan a un lugar que SEPAN y les digan NO, no te lo hago porque sos muy blanca o porque te puede hacer mal. No lo volvería a hacer”.

“Que no sea que por un peso más, te arruinen el cuerpo. La saqué barata hasta ahora porque no se me hicieron ampollas, si no estaría internada hasta dios sepa cuando se me cicatrizara todo eso. Hoy voy, sin saber si me dejan o me voy, que no le pase a nadie más”, cerró.