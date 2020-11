Gemelas en peligro en el sur de La Plata

Marissa Collazo nació en Uruguay. A los 15 años se independizó de su familia y llegó a la Argentina como paso intermedio pensando en luego radicarse en Estados Unidos. Se considera una persona emprendedora, con buena energía y que ayuda a los vecinos en la zona sur de La Plata.

Con esfuerzo logró emplazar un prolijo centro de estética en la esquina de 14 y 670 que sobresale en el paisaje casi descampado de esta zona de La Plata, en el límite con el partido de Magdalena.

En la misma cuadra también vive una pareja cuyo estado de ánimo no es el mejor: tuvieron gemelas con síndrome de Down y una de ellas no logró desarrollar sus pulmones y está en grave estado de salud.

Se trata de Emma y Uma, quienes pasaron los primeros meses de vida en 670 entre 14 y 15. Con el paso del tiempo, Emma tuvo que ser internada en la Clínica del Niño y no está en contacto con sus padres en una etapa tan importante de su desarrollo.



La familia está dispuesta a instalar una terapia intensiva domiciliaria para poder salir adelante todos juntos en la zona del Parque Sicardi, pero nadie les garantiza que ante cualquier contratiempo la ambulancia pueda ingresar para trasladar a Emma, ya que la calle 14 está en malas condiciones.



Marissa se puso al frente del reclamo de todos los vecinos de la zona y, en contacto con diario Hoy, aseguró: “El reclamo que hacemos es por Emma y Uma, dos gemelas que viven en la casa lindera a la mía. Están pasando por una situación muy difícil.



Emma está grave, la ambulancia y el camión de oxígeno no pueden entrar por cómo están las calles, entonces les dicen a los padres que la tienen que dejar internada en la Clínica del Niño. Ellos no pueden ir y venir todos los días, y además no se permite una asistencia permanente en la terapia. La bebé está lejos de su mamá porque la ambulancia no garantiza un futuro traslado desde Parque Sicardi hasta el centro de La Plata”.



Peluquera de profesión, pero con mucha energía para impulsar nuevos proyectos en la zona sur platense, esta uruguaya de nacimiento y platense por adopción se ofreció a realizar tareas solidarias o cortar el pelo gratis con tal de que se puedan mejorar las calles.



“Señor Garro, le hablo de corazón, si yo puedo hacer tantas cosas, que viví en la calle y hoy tengo lo que tengo por mucho esfuerzo, le pido a usted de corazón que sea solidario en este momento. No lo haga por mí, hágalo por esa niña que hoy no le puede pedir a usted”, completó. Las gemelas están separadas, sus padres angustiados y la vecina se puso al frente de la búsqueda de una solución.